La lluvia no da tregua

Villanueva Mesía (Granada), en vilo por el temporal: operarios trabajan contrarreloj para evitar más inundaciones

Los detalles La lluvia y las rachas de viento tampoco dan tregua en Villanueva Mesía (Granada), donde se trabaja contrarreloj cada vez que la lluvia deja de caer para reconstruir un dique entre el Arroyo del Vilano y el río Genil.

Antonio, operario del Ayuntamiento de Villanueva Mesiía (Granada)
La borrasca Marta está dejando intensas precipitaciones en la provincia de Granada, zona muy afectada por las inundaciones de los últimos días. La lluvia y las rachas de viento tampoco dan tregua en Villanueva Mesía (Granada), donde se trabaja contrarreloj cada vez que la lluvia deja de caer para reconstruir un dique entre el Arroyo del Vilano y el río Genil.

"Tenemos que repararlo y evitar que baje todo el agua para el pueblo. Se está trabajando en varios puntos", explica Alfonso, técnico del Ayuntamiento, a laSexta, que remarca lo "peligroso" que empieza a ser trabajar en la zona.

Ese punto de confluencia entre el arroyo y el río Genil también provocó graves inundaciones en Huétor Tajar, municipio granadino donde laSexta logró acceder a través de maquinaria pesada. Allí, el agua llegó a alcanzar una altura de un metro y convirtió en un lago el polígono industrial del pueblo. "No tengo ni idea del dinero que he podido perder. Ha entrado casi un metro de agua a la nave", explica a laSexta Antonio, que regenta una lavandería en el polígono industrial desde hace 24 años. "Está todo hecho polvo, los motores de la maquinaria están quemados y cubiertos de barro", añade.

laSexta accede a Huétor Tajar (Granada), un pueblo anegado por la borrasca
laSexta accede a Huétor Tajar (Granada), un pueblo anegado por la borrasca: "Solo se puede acceder con maquinaria pesada"

