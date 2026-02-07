laSexta accede a Huétor Tajar (Granada), un pueblo anegado por la borrasca: "Solo se puede acceder con maquinaria pesada"

El contexto Un polígono industrial convertido en un lago. Es lo que se ha encontrado laSexta al acceder al municipio granadino de Huétor Tajar, castigado desde principios de semana por las lluvias y el desbordamiento del río Genil a su paso.

La borrasca Leonardo ha afectado gravemente a Huétor Tajar, en Granada, donde laSexta ha podido entrar gracias a maquinaria pesada. El acceso es complicado debido a las inundaciones que han anegado un polígono industrial situado entre un arroyo y el río Genil. Las lluvias constantes han elevado el nivel del agua hasta la cintura en algunas calles, dificultando la entrada al municipio. Los vecinos, armados con cepillo y pala, intentan salvar lo que pueden.

laSexta ha logrado entrar en Huétor Tajar (Granada), un municipio granadino al que ya castigó la borrasca Leonardo desde principios de semana. El acceso, a través de maquinaria pesada, permite ver completamente anegado un polígono industrial del municipio. El polígono está ubicado entre un arroyo y el río Genil, en una zona más deprimida, lo que ha provocado que el agua lo inunde.

Desde hace días, en los que no ha parado de llover en la zona, la única forma de entrar en Huétor Tajar es con maquinaria pesada, pues el agua ya llega a la altura de la cintura en alguna de sus calles. No obstante, y tras lograr acceder, los vecinos (cepillo y pala en mano) tratan de salvar lo que pueden del interior de las naves.

"No tengo ni idea del dinero que he podido perder. Ha entrado casi un metro de agua a la nave", explica a laSexta Antonio, que regenta una lavandería en el polígono industrial desde hace 24 años. "Está todo hecho polvo, los motores de la maquinaria están quemados y cubiertos de barro", añade. Antonio intentó salvar parte del negocio construyendo un dique con tableros de madera, un esfuerzo que no ha servido para nada. Ahora cruzan los dedos para que la lluvia les de una tregua.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.