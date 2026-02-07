Solidaridad tras el temporal: los vecinos de Ronda ofrecen sus casas a los desalojados de Grazalema

Los detalles Una de las ciudadanas, María, volvía a recoger sus cosas de nuevo este viernes, pero esta vez para dormir sobre una cama. "Nos han dejado cuatro apartamentos para mi familia", a narrado a laSexta.

Los vecinos del municipio de Grazalema, Cádiz, viven momentos de angustia y miedo. La lluvia que llegó de la mano de la borrasca Leonardo les obligó a abandonar sus hogares sin saber cuándo y cómo volverían, pero este panorama de pánico se ha visto contrastado por la solidaridad de los vecinos de Ronda, que han ofrecido sus propias casas a los afectados.

Por su parte María, volvía a recoger sus cosas de nuevo este viernes, pero esta vez para dormir sobre una cama gracias a la ayuda de una mujer de Ronda. "Nos ha dejado cuatro apartamentos para mi familia", narra a laSexta.

Dos días después de las inundaciones, algunos ciudadanos, que cuentan con bolsas con lo poco que pudieron llevarse, han podido volver a abrir una puerta, aunque esta no sea la de su hogar, de donde tuvieron que salir corriendo.

"Dije '¿pero cómo nos vamos a ir?'. Estuvimos llorando todo el camino y ver una cola de coches saliendo de mi pueblo... eso partía el alma de verlo, todo el mundo llorando porque no sabíamos donde íbamos", añade María.

En el polideportivo de Ronda les acogieron, les dieron un lugar donde resguardarse y comer caliente, aunque lo que más les consoló fue sentir el apoyo de los suyos. "Todo el mundo hablaba, lloraba, otros nos abrazábamos. Desde luego lo que necesitabamos era eso".

María pasará los proximos días en una apartamento donde tiene todo lo indispensable. "Tenemos hasta las toallas calentitas, nevera, tenemos de todo", dice esta mujer agradecida. A pesar de la frialdad de estar fuera de su casa, María tiene el calor de sus vecinos en la planta de arriba.

"Nosotros hemos intentado estar juntos porque somos vecinos en Grazalema", dice un ciudadano del municipio afectado sobre María. Por delante les esperan días duros y las duds sobre cómo está su pueblo y su viviendas aumentan cada jornada.

