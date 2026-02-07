Extremadura también sufre a Marta: los vientos de 80km/h se suman a las graves inundaciones en Medellín

Los detalles La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado en la tarde de este sábado que ha sido acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas ante una posible incomunicación por una crecida.

La borrasca Marta está afectando a Extremadura, donde calles y carreteras han quedado inundadas. En Medellín, Badajoz, la crecida del Guadiana ha generado una acumulación significativa de agua, y las rachas de viento alcanzan los 80/90 km/h, manteniendo el aviso naranja. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado el desalojo voluntario de las pedanías de Gévora, Novelda y Sagrajas debido a una posible incomunicación por la crecida. El máximo impacto se espera entre las 2:00 y las 6:00 horas del domingo. Se ha activado un dispositivo médico extraordinario en Gévora con apoyo de Cruz Roja.

La borrasca Marta también está golpeando Extremadura, donde han quedado anegadas calles y carreteras. El municipio de Medellín, Badajoz, acumula una gran cantidad de agua por la crecida del Guadiana, motivo por el que se ha extremado la precaución.

Asimismo, las rachas de viento llegan a los 80/90 kilómetros por hora en esta localidad, zona donde persiste el aviso naranja y donde se han inundado zonas recreativas como parques.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado en la tarde de este sábado que ha sido acordado el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Novelda y Sagrajas ante una posible incomunicación por una crecida.

El máximo está previsto para el periodo comprendido entre las 2:00 y las 6:00 horas de la madrugada de este sábado al domingo, tiempo durante el cual podrían quedar aisladas dichas pedanías "en un periodo indeterminado de entre una y ocho horas", ha señalado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Procedemos a la puesta en marcha de un dispositivo médico extraordinario en Gévora", ha apuntado la presidenta en funciones en esa misma publicación donde agrega que Cruz Roja Extremadura tendrá una ambulancia todoterreno con un técnico.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.