Víctimas de la DANA se reafirman en que Mazón "va a caer": "Sigue mintiendo, no estaba donde tenía que estar"

Los detalles Familiares de fallecidos aseguran que las últimas horas e informaciones están siendo una vorágine y es que las especulaciones sobre la posible dimisión del líder valenciano no paran de crecer.

Este miércoles se cumplió un año de la tragedia causada por una DANA en España, que dejó 237 muertos, principalmente en la Comunidad Valenciana. Las víctimas y sus familias aún no se han recuperado del impacto. Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, expresó su dolor por la pérdida de su padre. La posible dimisión del líder valenciano, Carlos Mazón, genera especulaciones. Los afectados están indignados por la falta de respuestas sobre lo ocurrido. Mariló Gradolí y Christian Lesaec, representantes de los damnificados, exigen justicia y critican la gestión política del PP tras la tragedia.

Este miércoles se cumplió un año de la tragedia que marcó las vidas de miles de ciudadanos para siempre. El 29 de octubre de 2024 una fatídica DANAse cobró las vidas de 237 personas en diferentes puntos de España, centrando su foco en la Comunidad Valenciana, donde hubo 229 pérdidas. Doce meses después, víctimas y familiares de fallecidos siguen sin poder recuperarse del todo.

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la DANA, asegura que aún no puede expresar todo el dolor que siente tras el fallecimiento de su padre en la gota fría: "No tenía por qué morir", confiesa visiblemente emocionada.

Para esta mujer, las últimas horas e informaciones sobre el ámbito político valenciano están siendo una vorágine y es que las especulaciones sobre la posible dimisión del líder valenciano, Carlos Mazón, no paran de crecer.

"A nadie más que a nosotros nos importa qué va a suceder. El todavia president, pero nada honorable, va a caer. El tema es cómo", añade Álvarez.

Los afectados, muy indignados

A su vez, sostiene que los afectados están muy indignados porque siguen sin saber qué fue lo que ocurrió realmente aquel trágico día. Por su parte, el jefe del Consell reconstruyó todo lo que hizo el 29 de octubre, pero aún queda una hora en blanco de la que nadie parece saber nada. No obstante, vecinos valenciano se ahogaban durante los minutos que Mazón estuvo desaparecido tras su polémica comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana.

"Sigue mintiendo, no ha dicho la verdad. Todavía estamos barajando qué, cómo y cuándo, pero lo que sabemos es que no estaba donde tenía que estar", añade Mariló Gradolí, otra de las víctimas.

Para Mariló la dimisión no tiene debate, tampoco las consecuencias políticas: "Ahora están con sus cálculos electorales. Ni han estado ni estarán a la altura. Si el PP no se ha dado cuenta un año después también es para hacerselo mirar".

De esta manera, Christian Lesaec, presidente de la Asociación de Damnificados de Horta Sur cree que "van a intentar que no pierda el aforamiento". Lo que tienen claro las víctimas, que siguen exigiendo justicia para sus familiares fallecidos, es que Mazón no tiene escapatoria.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.