Muere un hombre de 71 años tras estrellarse su avioneta en Totana, Murcia

Un hombre de 71 años ha perdido la vida tras estrellarse su avioneta en Totana, Murcia, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias 112. La esposa del piloto alertó a los servicios de emergencia a las 15:09 horas, indicando que el hombre estaba inconsciente cerca del aeródromo local. Al lugar, en el paraje de La Ñorica, acudieron efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guardia Civil, Policía Local, sanitarios del 061 y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias. Aunque los sanitarios intentaron reanimarlo, solo pudieron certificar su fallecimiento.

