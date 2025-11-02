Ahora

Accidente en Totana

Muere un hombre de 71 años tras estrellarse su avioneta en Totana, Murcia

Los detalles Los servicios de Emergencias recibieron una llamada a las 15:09 horas por parte de la mujer del piloto que alertaba de que el accidentado se encontraba inconsciente en las inmediaciones del aeródromo de la localidad.

Servicios de emergencia en el lugar en el que un hombre de 70 años se ha estrellado con su avioneta, en Totana, Murcia.Servicios de emergencia en el lugar en el que un hombre de 70 años se ha estrellado con su avioneta, en Totana, Murcia.EMERGENCIAS 112
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un hombre de 71 años ha fallecido este domingo tras estrellarse su avioneta en el municipio murciano de Totana. Así lo ha anunciado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.

Los servicios de Emergencias recibieron una llamada a las 15:09 horas por parte de la mujer del piloto que alertaba de que el accidentado se encontraba inconsciente en las inmediaciones del aeródromo de la localidad.

Hasta el lugar, en el paraje de La Ñorica, se han desplazado efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, Guardia Civil, Policía Local, sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Aunque se desconocía la ubicación concreta del accidente, el helicóptero ha terminado encontrando la aeronave siniestrada, por lo que ha informado a los equipos terrestres.

Pese a que los sanitarios han intentado salvar la vida del hombre, al que han excarcelado los Bomberos, solo han podido certificar su fallecimiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Carlos Mazón se plantea dimitir como president anunciando elecciones a la Generalitat
  2. Víctimas de la DANA se reafirman en que Mazón "va a caer": "Sigue mintiendo, no estaba donde tenía que estar"
  3. Las claves del histórico juicio contra el fiscal general del Estado: más de 200 periodistas acreditados y sin retransmisión en directo
  4. El desgarrador testimonio de Anabel, afectada por los cribados: "Me han robado una teta; estoy muerta en vida"
  5. 'El Niño Juan' sí era el secuestrado de Carabanchel: el conocido alunicero ya ha sido liberado
  6. Diez heridos, nueve graves, tras un apuñalamiento múltiple en un tren en el norte de Londres