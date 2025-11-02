Ahora

El segundo en poco tiempo

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de ropa de Las Torres de Cotillas, Murcia

Imagen del lugar donde ha sido hallado el cadáver de un hombre en Murcia

El cadáver de un hombre, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido hallado en un contenedor de reciclaje de ropa de la calle Castilla y León de Las Torres de Cotillas (Murcia), según ha informado el centro de coordinación de emergencias de la Región 112.

Los servicios de emergencia solo han podido certificar el fallecimiento del varón, cuyo cuerpo se encontraba parcialmente dentro del contenedor.

El suceso ocurrió sobre las 00:32 horas de este domingo, cuando el 112 recibió el aviso. Tras ello, se desplazaron al lugar unidades de la Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, así como sanitarios del 061, que únicamente pudieron confirmar el óbito. Ahora, la Guardia Civil está investigando las circunstancias del suceso.

Se trata del segundo caso registrado en la Región de Murcia en poco tiempo con circunstancias similares. El pasado 4 de octubre, un hombre fue hallado muerto en un contenedor de reciclaje de ropa en la pedanía murciana de Puente Tocinos, en la calle Mayor.

En aquella ocasión, los servicios de emergencia también confirmaron el fallecimiento tras recibir el aviso a primera hora de la mañana. Las características del suceso —un varón atrapado parcialmente en un contenedor de recogida de ropa— coinciden con las del caso ocurrido esta madrugada en Las Torres de Cotillas.

