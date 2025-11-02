Una niña de 11 años, en estado grave tras ser atropellada por un autobús en Barcelona

Unos sanitarios trabajan en una ambulancia en Barcelona, en una imagen de archivo.

Los detalles La menor ha sido arrollada sobre las 17:00 horas de este domingo en la Gran Vía, a la altura de Rambla de Catalunya.

Una niña de 11 años fue atropellada por un autobús de línea en el centro de Barcelona, quedando en estado grave. El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en la Gran Vía, cerca de la Rambla de Catalunya. Tras el accidente, la menor fue trasladada al Hospital Sant Joan de Déu con heridas de gravedad, según informaron fuentes de la Guardia Urbana a Europa Press. El autobús implicado pertenece a la línea H12 de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Este suceso se suma a otro reciente en el que una menor de 14 años falleció en un accidente similar en la ciudad.

Una niña de 11 años ha sido atropellada este domingo por un autobús de línea en el centro en Barcelona, incidente por el que se encuentra en estado grave.

La menor ha sido arrollada sobre las 17:00 horas de esta jornada en la Gran Vía, a la altura de Rambla de Catalunya.

Tras ser atendida por profesionales del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha sido trasladada al Hospital Sant Joan de Déu con heridas de gravedad. Así lo han informado fuentes de la Guardia Urbana de la ciudad catalana a Europa Press.

El autobús corresponde a la línea H12 Gornal / Besòs Verneda de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

Unos días antes, otra menor, de 14 años, moría en un accidente similar con otro bus también en esta ciudad.

