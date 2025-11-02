Ahora

Feijóo mantendrá una conversación con Mazón en las próximas horas para abordar "el contexto político de la Comunidad Valenciana".

Los detalles Así lo ha asegurado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, en un evento en Logroño, todo ello después de las últimas informaciones sobre lo que hizo el president el día de la DANA.

Imagen de archivo de Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo.Imagen de archivo de Carlos Mazón y Alberto Núñez Feijóo.Europa Press
La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha confirmado este domingo que Alberto Núñez Feijóo y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, mantendrán una conversación durante las próximas horas sobre "el contexto político de la Comunidad Valenciana".

"En esa conversación abordarán tanto las necesidades que tiene la Comunidad como las que tiene en estos momentos el PPCV. Yo es esto lo único que hoy los puedo trasladar", ha manifestado la 'popular' en una rueda de prensa en Logroño.

El jefe del Consell -que está recluido desde el viernes en Alicante, su tierra- aseguró este jueves que "reflexiona" tras las críticas e instultos, como "rata" o "asesino" por parte de las víctimas en el funeral de la DANA. La incógnita sobre su posible dimisión ha abierto una crisis dentro del partido. De hecho, esa posible salida del 'president' ha empezado a provocar movimientos dentro del PPCV.

Así, el viernes se produjo una reunión de los tres presidentes provinciales -Vicente Mompó en Valencia, Toni Pérez en Alicante y Marta Barrachina en Castellón- y el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, de la que salió el presidente de la Diputación de Valencia como el nombre de "consenso" para relevar a Mazón al frente del partido y para ser el próximo candidato de PP en las elecciones autonómicas.

