Suspendidos los trenes entre Cataluña y la Comunitat Valenciana debido al fuerte viento

Los detalles El tráfico ferroviario permanecerá cerrado entre las 11:00 y las 16:00 horas de este jueves. Se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares.

El tráfico ferroviario entre Cataluña y la Comunidad Valenciana permanecerá cerrado entre las 11:00 y las 16:00 horas de este jueves debido al aviso por fuertes rachas de viento emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Así lo ha comunicado Adif esta medianoche a través de una publicación en su perfil de X, en la que ha añadido que la afectación al servicio podrá variar en función de la evolución meteorológica.

La AEMET ha activado este jueves avisos naranjas (peligro importante) y amarillos (peligro bajo) por vientos, fenómenos costeros y nevadas en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana se mantendrá el mismo nivel, aunque tan solo por vientos.

Con todo, según la predicción del ente meteorológico para el 19 de febrero, se esperan rachas de viento muy fuertes en varios puntos del norte, este y sureste peninsular, así como en las Islas Baleares, que podrían ser puntualmente huracanados, superando los 120 km por hora en algunas zonas del país.

