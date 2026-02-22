Detienen a cuatro cabecillas de Anonymous en España por ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones

Los detalles La Guardia Civil detuvo a los dos principales integrantes del grupo Anonymous Fénix en mayo de 2025 en Alcalá y en Oviedo. A mediados de febrero, arrestó a los miembros restantes en Móstoles y en Ibiza.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas acusadas de ser las "principales integrantes" del grupo hacker 'Anonymous Fénix', responsables de ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones. Su actividad se intensificó tras la DANA de 2024, atacando webs de la Administración Pública. Este grupo formaba parte de Anonymous, cuya red en España fue desmantelada en 2011. Activos desde abril de 2023, difundían información en X y Telegram, reclutando voluntarios para realizar ataques 'DDoS'. Los principales responsables fueron detenidos en mayo de 2025, y gracias a esa intervención, se detuvo a otros dos miembros en febrero. Las cuentas del grupo han sido intervenidas judicialmente.

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas a las que acusa de ser las "principales integrantes" del grupo hacker Anonymous Fénix. Los agentes responsabilizan a estos 'hacktivistas' de diversos ciberataques contra ministerios, partidos políticos e instituciones, y señalan que su "punto máximo de actividad" llegó a partir de la DANA de 2024. "Atacaron varias webs de la Administración Pública justificando que eran los responsables de la tragedia", exponen.

El grupo en cuestión formaba parte de la organización internacional de hackers Anonymous. En España su red fue supuestamente desmantelada en 2011.

Estos hackers comenzaron su actividad en abril de 2023, teniendo gran incidencia en X y en Telegram. Allí difundían noticias e información contra instituciones españolas y de diferentes países de Sudamérica. A partir de septiembre de 2024 intensificaron sus actividades, reclutando voluntarios para realizar ciberataques contra dominios relevantes.

Su objetivo era saturar servicios digitales para dejarlos fuera de servicio, con ataques 'DDoS', de denegación distribuida de servicios, a diversas webs de ministerios, de partidos políticos y de instituciones públicas. Aumentando el servicio con un volumen anormal de peticiones saturaban la página e impedían que funcionase con normalidad.

Todo, para dejar fuera de servicio de manera temporal el acceso a la web, dificultado o bloqueando su acceso a los usuarios legítimos hasta restablecer su capacidad operativa.

La Guardia Civil logró identificar en primer lugar al administrado y al moderador, máximos responsables del grupo hacker, a los que detuvieron en mayo de 2025 en Alcalá de Henares y en Oviedo.

Gracias a la información obtenida en dicha intervención se identificó a los otros dos miembros, detenidos a mediados de febrero en Ibiza y en Móstoles.

Como consecuencia de esta operación, el perfil de X y la cuenta de Youtube del grupo han sido intervenidos judicialmente y su canal de Telegram ha sido cerrado.

Para esta investigación, que ha sido coordinada por la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática, la Fiscalía de Madrid y la Plaza 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, la Guardia Civil ha contado con la colaboración del Centro Criptológico Nacional.

