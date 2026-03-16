Tres detenidos, entre ellos el marido, por un posible asesinato machista en Colungo (Huesca)

Los detalles La Delegación del Gobierno en Aragón confirma que se está investigando como un posible caso de violencia machista. Está relacionado con la desaparición de una mujer y el posterior hallazgo del cuerpo por unos senderistas en Colungo.

Las fuerzas de seguridad están investigando como posible caso de violencia machista el asesinato de una mujer en Huesca, confirman desde la Delegación del Gobierno en Aragón. Hasta este lunes no se había dado a conocer la muerte violenta de esta mujer, vecina de Barbastro, cuya desaparición había sido denunciada el 17 de enero. Hoy, con la detención de varias personas, ha salido a la luz.

Exactamente serían tres las personas detenidas y prestan declaración como investigados en el Juzgado número 2 de Barbastro en relación con el asesinato de una mujer cuyo cadáver se encontró en un barranco de Colungo (Huesca) el 18 de enero.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Aragón indican a EFE que dos de los detenidos lo fueron el pasado viernes en Barbastro y que uno de ellos es el marido de la víctima, y que por eso se estudia si se trata de un caso de violencia machista. Las tres personas han sido puestas a disposición de la titular de Juzgado, donde también prestan declaración otros tres testigos.

El cadáver de la mujer fue encontrado por unos senderistas que realizaban una excursión por Colungo, otro municipio oscense perteneciente a la comarca del Somontano, y desde entonces la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Huesca se ha encargado de la investigación. La escena aparentaba ser un suicidio, pero finalmente la investigación determinó que había indicios de homicidio doloso.

Según ha podido saber laSexta, las detenciones se produjeron el pasado 13 de marzo y hoy han pasado a disposición judicial. Por el momento, desde la Guardia Civil no se pueden aportar más datos por encontrarse la investigación abierta.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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