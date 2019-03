Una semana sin carne, la propuesta de Greenpeace para reducir los 94 kilos por persona al año de consumo cárnico en España

Una pieza de 94 kilos es la cantidad media de carne que consume un español al año, unos 300 gramos al día. Demasiada carne para Greenpeace que quiere que esa cantidad la consumamos de forma semanal.

"Hemos dejado de comer cosas con carne a comer carne con cosas", afirma Luis Ferreirim, responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace.

Aunque la propuesta no gusta a todo el mundo. "Cualquier día se mueren de hambre los ecologistas", afirma un consumidor. "Que nos digan los ecologistas qué comemos y dónde lo conseguimos", aseguran los clientes de una carnicería.

Según los expertos, el consumo abusivo de carne tiene consecuencias para la salud y también para el medio ambiente. "Cuando consumimos un filete de ternera de 200 gramos es equivalente a recorrer cerca de 200 kilómetros en coche en cuanto a emisiones de efecto invernadero", apuntan desde Greenpeace.

Para concienciar sobre los hábitos de vida saludables, en esta escuela infantil madrileña, un día a la semana no consumen proteína animal. "Parece que si no comes carne, tu dieta no va a estar completa. Es mentira", afirma Alicia Roldán, directora escuela infantil Zofío.

Los nutricionistas recomiendan tres ingestas de carne a la semana para llevar una dieta equilibrada.