El divertido vídeo que parodia la moda de los restaurantes caros de servirte comida en cosas que no son platos: de la pala al cono

Uno de los tiktokers favoritos de Aruser@s, @soydelacruzphto, protagoniza un divertido vídeo viral en el que parodia la costumbre de los restaurantes de lujo de servir los platos en objetos completamente aleatorios.

Alfonso Arús presenta en Aruser@s este divertido vídeo viral de @soydelacruzphto que bien podría ocupar un sitio de honor en la liga de los 'zascas' del programa de laSexta.

El famoso creador de contenidos parodia en esta publicación la nueva moda de los restaurantes de lujo: la de servir la comida en cosas que no son platos.

"Y por aquí el quesito de cabra con mermelada de frambuesa y tostas de masa madre", dice el 'camarero' mientras lleva todo lo anunciado sobre una minitabla de skate. El pan va cortado en rodajas sobre un tablero de ajedrez y el pescado, sobre una colchoneta de 'Frozen'.

Por supuesto, la copa de vino la sirve con una pistola de agua y la ensalada especial de una casa, sobre una pala. El postre aparece sobre el típico cono naranja de las obras.