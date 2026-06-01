Detienen a un hombre tras embestir y lesionar a guardias civiles con un vehículo robado en Marbella

Los detalles El conductor emprendió una huida "evasiva a gran velocidad". Según la Guardia Civil, durante el trayecto el implicado mostró un "manifiesto desprecio" por la vida de los demás usuarios de la vía.

Un hombre fue detenido en Sevilla tras huir con un vehículo de alta gama robado en Marbella, embistiendo a una patrulla de la Guardia Civil. El incidente comenzó cuando el propietario del coche alertó sobre el robo. El vehículo fue localizado en la A-375, cerca de El Coronil, y comenzó una persecución. El conductor mostró un "manifiesto desprecio" por la seguridad vial, embistiendo finalmente a un coche oficial en la A-49. A pesar de las lesiones, los agentes detuvieron al sospechoso. El coche llevaba matrículas británicas falsificadas y su documentación real correspondía a Polonia, sumándose un delito de falsedad documental.

Un hombre ha sido detenido en Sevilla tras darse a la fuga con un vehículo de alta gama que previamente había sido robado en Marbella (Málaga) y con el que acabó embistiendo a una patrulla de la Guardia Civil cuyos agentes resultaron lesionados.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, la actuación se inició tras recibirse el aviso del propietario de un vehículo que había sido sustraído en Marbella.

El dispositivo detectó el turismo en la carretera A-375, a la altura de El Coronil (Sevilla), momento en el que se inició un seguimiento controlado por parte de diversas patrullas de la Guardia Civil.

Al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, el conductor emprendió una huida "evasiva a gran velocidad" e hizo caso omiso a las señales acústicas y luminosas. Según la Guardia Civil, durante el trayecto el implicado mostró un "manifiesto desprecio" por la vida de los demás usuarios de la vía y llegó a dirigir el automóvil directamente hacia los componentes de la fuerza actuante "con la clara intención de intimidarlos".

El seguimiento se prolongó durante más de una hora, discurrió por vías de mucho tráfico como la SE-30 y el Puente del Centenario en la capital sevillana, bajo una conducción "manifiestamente temeraria".

Al incorporarse a la autovía A-49 en sentido Huelva, el vehículo a la fuga finalmente embistió por la parte trasera el vehículo oficial de una patrulla de la Guardia Civil perteneciente al Puesto de Pilas, lo que provocó que el fugado perdiera el control del turismo y colisionara contra los elementos de la vía, quedando el coche inutilizado.

En ese instante, a pesar de haber sufrido lesiones de diversa consideración a causa del impacto, los guardias civiles accidentados procedieron a la detención del sospechoso. Las comprobaciones posteriores constataron que el vehículo portaba placas de matrícula británicas falsificadas, correspondiendo la documentación e identificación real del turismo a registros de Polonia, motivo por el cual se instruyó también un delito de falsedad documental.

En el operativo participaron de forma coordinada patrullas de la Guardia Civil de las Compañías de Utrera y Sanlúcar la Mayor, así como efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de distintas Policías Locales de los municipios afectados en el itinerario.

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