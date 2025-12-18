La graciosa reacción de la 'abuela de dragones' al enfrentarse al té matcha: "Sabe a infierno, qué fatiga"

En Aruser@s, Alfonso Arús comenta la moda del té matcha mientras Guadalupe Fiñana, la 'Abuela de Dragones', se convierte en la protagonista de una cata muy poco entusiasta.

"El té matcha está completamente de moda entre los 'influencers'", comenta Alfonso Arús,quien reconoce que no termina de entender este fenómeno viral. Para comprobar si el famoso brebaje merece tanta fama, la elegida para probarlo ha sido Guadalupe Fiñana, la 'Abuela de Dragones'.

"Me voy a preparar un matcha", le anuncia la nieta, provocando una reacción inmediata de la yaya: "Eso está más verde, eso está más malo...No coméis nada más que porquerías". Aun así, y muy a su pesar, acaba dando un sorbo que confirma sus peores sospechas."Esto está malísimo, sabe a infierno, como si te hubieran metido un cacho de césped en la boca", sentencia sin filtros.

Lejos de reconciliarse con la bebida de moda, Guadalupe zanja la experiencia con humor: "No quiero probarlo otra vez, que me entra fatiga. Yo quiero mi cafelito y mi cruasán", mientras su nieta no puede contener la risa.

Desde el plató, el equipo se pregunta por qué el matcha se ha convertido en todo un fenómeno viral. Alfonso Arús lo tiene claro: "Cuando te dicen que es depurativo es porque quieren perder peso". "Se ha puesto de moda porque queda bien el color en la foto del 'Brunch' que te va a costar 20 euros", ríe Alba Gutiérrez.

