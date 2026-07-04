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Un turismo en el armario: cuando el destino de las vacaciones está condicionado por ser LGTBIQ+

¿Por qué es importante? Los pasos atrás en derechos LGTBIQ+ hacen que las personas del colectivo tengan que organizar sus vacaciones acorde a un sitio que no sea hostil con ellos.

Un turismo en el armario: cuando el destino de las vacaciones está condicionado por ser LGTBIQ
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Quien nos dice que el Orgullo ya no es necesario debería echar un vistazo a las dificultades de las personas LGTBIQ+ para poder irse de vacaciones. Porque hay lugares donde ser gay, lesbiana o transexual está penado hasta con la pena de muerte. Son destinos, por tanto, a los que por tanto la comunidad no puede ir. Y, pese a la lucha, otros países que parecían seguros en este sentido ya no lo son tanto.

Porque para las personas LGTBIQ+, unas vacaciones llega a ser una vuelta al armario. "Tener que mentir o decir algo así como es un amigo, un socio", explica un joven.

La ola reaccionaria y el aumento de las agresiones influyen cada vez más a la hora de escoger destino. "Cuáles son los destinos más seguros dentro de cada país y dentro de esos países dónde deberíamos habitar durante nuestras vacaciones", explica Oriol Pamies, fundador de Queer Destinations.

Muchas veces no solo una cuestión del país, sino de qué lugares visitar, qué barrios evitar o dónde alojarse mirando con lupa en qué parte del mundo pueden no ser bienvenidos: "Que no tengamos que editar para fingir al hacer el check-in una cama dos camas, las personas trans sobre todo".

"Me dicen 'quiero un sitio exótico, con playas espectaculares y donde podamos darnos besos porque es nuestra luna de miel'. Y yo les digo que eso no existe", señala Marta Borrachero Villar, directora de 'Bolleras Viajeras'. O, al menos, no para la gente del colectivo: "Solo hay que ser hombre hetero de un país patriarcal para sentirse cómodo en todas partes".

Y ya no hablamos solo de lugares históricamente homófobos. Las recientes leyes antiLGTBIQ+ hacen que, por ejemplo, EEUU sea visto para muchos como destino hostil. Como también otros países como Argentina o Colombia. Porque, además, el listón está muy alto: España es el destino turístico número 1 en garantías para el colectivo.

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