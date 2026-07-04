Detienen a cinco menores por una agresión homófoba a otro joven en Mataró

¿Qué ha pasado? Después de insultar a la víctima, también menor de edad, tras darse un beso con otro chico, le persiguieron y le golpearon.

Los Mossos d'Esquadra han arrestado a cinco menores por una agresión homófoba a un joven que se había besado con otro chico durante las fiestas de un barrio en Mataró, Barcelona. El incidente ocurrió el 21 de mayo cuando la víctima, también menor de edad, fue increpada por un grupo de jóvenes tras el beso. Después de recibir insultos homófobos, uno de los agresores golpeó al joven hasta que cayó al suelo, momento en que los demás continuaron agrediéndolo. La policía atribuyó a los detenidos delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, además de lesiones leves.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cinco menores de edad por una agresión homófoba a un joven que se acababa de dar un beso con otro chico en las fiestas de un barrió de Mataró, en Barcelona.

Tal y como han informado los agentes, todo sucedió el 21 de mayo cuando la víctima, otro menor de edad, fue increpado por un grupo de jóvenes tras besarse con un chico.

Tras los insultos homófobos, el grupo de jóvenes siguió a la víctima un tramo del camino y uno de ellos le agredió hasta que cayó al suelo. Fue entonces cuando los demás continuaron dándole golpes mientras seguían los improperios.

Tras una investigación, los Mossos detuvieron a cinco menores a los que atribuyeron un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas y otro de lesiones leves.

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