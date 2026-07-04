Detenido un hombre por la muerte de un menor en un enfrentamiento entre bandas en Barcelona

El contexto Durante la noche del pasado jueves, un menor de 15 años fue tiroteado durante lo que se considera que era un enfrentamiento entre bandas juveniles, algo que los Mossos ven como una "acción directa".

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta implicación en la muerte de un menor de 15 años, quien fue tiroteado el jueves por la noche en el parque de la Pegaso de Barcelona. La Policía vincula el crimen con un enfrentamiento entre bandas juveniles. El detenido, mayor de edad, fue arrestado el viernes en la zona del crimen, donde se ha desplegado un dispositivo policial. El incidente ocurrió a las 22:30 horas del jueves en Sant Andreu, cuando un grupo atacó al menor, quien murió en el acto. La investigación continúa bajo secreto de sumario.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte del menor de 15 años que fue tiroteado la noche del jueves en el parque de la Pegaso de Barcelona, en un crimen que la Policía vincula en principio con un enfrentamiento entre bandas juveniles.

Según han informado en un comunicado, el hombre, mayor de edad, ha sido detenido durante la noche del viernes en la zona donde ocurrió el crimen, donde la Policía catalana ha montado un dispositivo policial en el marco de la investigación sobre el tiroteo.

Los hechos ocurrieron hacia las 22:30 horas del jueves en el parque de la Pegaso, situado en el barrio barcelonés de Sant Andreu y que en ocasiones frecuentan bandas juveniles violentas. Un grupo de personas se dirigió al menor y abrió fuego contra el chico, que quedó herido crítico y acabó muriendo en el lugar, en lo que los Mossos d'Esquadra ven una "acción directa", no un hecho casual o un accidente.

El detenido ha sido trasladado a una comisaría de los Mossos d'Esquadra para ser interrogado y practicar las diligencias policiales necesarias, antes de pasar a disposición del juzgado de instrucción de guardia.

Los Mossos d'Esquadra mantienen abierta la investigación sobre el crimen, en una causa que se encuentra bajo secreto de sumario por orden judicial, y baraja como principal hipótesis que el tiroteo obedezca a un enfrentamiento entre pandilleros.

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