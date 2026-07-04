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Un modelo para el resto

De los suelos más fríos a las persianas y la climatización: por qué las viviendas españolas están mejor preparadas para el calor que las de gran parte de Europa

Los detalles Nosotros tenemos no solo ventiladores de techo para combatir las altas temperaturas, sino también aparatos de aire acondicionado, algo que es muy difícil de encontrar en otros países, donde la legislación es muy estricta al respecto.

Viviendas preparadas para el calor en España

Si algo nos está enseñando este calor extraordinario es que en gran parte de Europa las casas no están tan preparadas como lo están en España. Empezando por el suelo, los nuestros son más fríos, generalmente cerámicos, y no ponemos moqueta, como sí hacen en otros países europeos.

En lo referente a las ventanas, fuera suelen ser muy amplias, lo que provoca un efecto invernadero, mientras que nosotros tenemos ventanas más pequeñitas y por supuesto, persianas, que se ha demostrado que son fundamentales para combatir el calor.

Y si nos fijamos en la climatización, nosotros tenemos no solo ventiladores de techo, sino también aparatos de aire acondicionado, algo que es muy difícil de encontrar en otros países, donde la legislación es muy estricta y no deja ponerlos en todos los edificios.

Al mirar en el exterior, como en las azoteas, en España contamos con techos altos y la azotea es plana, por lo que ahí tampoco incide tanto el sol, mientras que las fachadas suelen ser blancas, luminosas y desprenden el calor. Además, los toldos evitan la acción directa del sol, por lo que nuestras viviendas son un modelo para toda Europa.

Y dentro de las casas, durante las olas de calor también cambia lo que comemos. Y es que compramos menos carne y algo menos de pescado, salvo la zona de costa, al tiempo que aumentamos notablemente la compra de frutas y verduras. En el caso de las ensaladas listas para consumir, su consumo se dispara un 10%.

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