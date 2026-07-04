Una ola de calor tras otra: la nueva normalidad del verano en España con temperaturas cada vez más extremas

Las consecuencias Los expertos alertan que, lejos de quedarse en una anécdota, el futuro va a deparar periodos estivales cada vez más calurosos y con "más días" con este tipo de episodios.

España enfrenta una nueva normalidad marcada por el calor extremo, consecuencia del cambio climático. Las olas de calor se han vuelto frecuentes, llevando al uso constante de abanicos, ventiladores y aires acondicionados. Los expertos advierten que estas olas serán más comunes e intensas, con temperaturas que ya han alcanzado récords históricos, como los 37 grados de media en junio. Según Rubén del Campo de AEMET, las temperaturas medias han aumentado 1,8 grados desde los años 70, y los días de calor extremo han pasado de tres a 22 en 40 años. Se espera que los veranos futuros sean aún más calurosos y prolongados.

Calor. Mucho calor. Calor extremo. Durante días. Durante muchos días. Es la nueva realidad que se vive en España. Es la nueva normalidad que ha traído y está trayendo el cambio climático. Es lo que ha hecho cada vez más habituales los abanicos. Es lo que tiene funcionando a tope los ventiladores y los aires acondicionados. Es algo que ha llegado para quedarse, en una sucesión de episodios de olas de calor a los que hay que irse acostumbrando.

Porque los expertos avisan de lo que está por llegar. De que se va a encadenar una ola de calor tras otra mientras las temperaturas suben y suben. Y es que no dejan de hacerlo. No han dejado de aumentar desde hace ya muchos años para llegar al récord de los días 22 y 23 de junio, los más cálidos jamás registrados del sexto mes del año desde que existen datos.

Las temperaturas rozaron los 37 grados de media en todo el país y, lejos de quedarse en una anécdota, ahora toca otra. Apenas han pasado unos días desde que se dijo adiós a la última ola de calor para entrar en una nueva.

Así advierte de todo Rubén del Campo, de AEMET: "Las temperaturas medias en España han subido prácticamente 1,8 grados desde los 70. En verano, han subido dos grados en los últimos 65 años".

La alerta que lanzan desde la agencia meteorológica es clara. Las olas de calor van a ser cada vez más frecuentes, más largas y más intensas. Como muestra, hace 40 años la media de días de olas de calor eran tres; ahora son 22.

"En el verano de 2025, España estuvo bajo una ola de calor en uno de cada tres días", cuenta Del Campo, que añade que la subida en apenas 40 años es de 12 días con este tipo de episodios.

El futuro, peor: A la larga, los veranos van a ser cada vez más calurosos y es de esperar que estemos más días bajo una ola de calor".

Es lo que toca. Es algo que ya ha dejado de ser una excepción para convertirse en la nueva normalidad de España.

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