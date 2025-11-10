El obispado de Cádiz y Ceuta niega las acusaciones de pederastia contra el obispo Rafael Zornoza cuando era cura en Madrid

El contexto El Vaticano ha abierto una investigación contra el obispo, acusado de agredir sexualmente a un menor en los años 90 mientras dirigía el seminario de Getafe, según informa 'El País'.

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha rechazado las acusaciones de abusos sexuales contra el obispo Rafael Zornoza Boy, publicadas por 'El País', y ha suspendido temporalmente su agenda para esclarecer los hechos y recibir tratamiento por un cáncer. En un comunicado, el obispado afirma que las acusaciones, referidas a hechos de hace casi treinta años, son graves y falsas, y que el caso está en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. La diócesis confía en la justicia y colaborará en lo necesario, recordando la presunción de inocencia. El Vaticano investiga a Zornoza por presuntos abusos a un menor entre 1994 y 2000.

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha negado las acusaciones de abusos sexuales publicadas por 'El País' contra el obispo Rafael Zornoza Boy, referidas a hechos de los años 90 del pasado siglo, y ha anunciado la suspensión temporal de su agenda "para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo".

En un comunicado remitido a los medios, el obispado ha afirmado que "las acusaciones que se hacen, referidas a hechos que tuvieron lugar hace casi treinta años, son muy graves y además falsas", y ha señalado que el caso ha sido introducido la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España.

La diócesis ha expresado su "plena confianza en la justicia" y ha asegurado que colaborará "en todo lo que sea requerido", al tiempo que ha recordado "el respeto a la presunción de inocencia que asiste a todas las personas".

El Vaticano ya lo investiga

También ha indicado que no hará "posteriores declaraciones hasta conocer la decisión del tribunal eclesiástico". Según la información publicada por el citado medio, el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

El diario detalla que la denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha admitido a trámite la investigación canónica, lo que convierte al obispo de Cádiz y Ceuta en el primer prelado en España conocido públicamente bajo investigación del Vaticano por presunta pederastia.

