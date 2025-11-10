Un tribunal de Alemania permitirá salir del país al principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

El contexto La niña desapareció en 2007 en Praia da Luz, en el sur de Portugal, cuando tenía tres años. Desde entonces sus padres han luchado por encontrarla o saber qué pasó con ella.

Un tribunal de Celle, Alemania, ha permitido que el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann en 2007 pueda salir del país, aunque con restricciones. Este ciudadano alemán puede moverse por Europa con su documento de identidad, pero debe llevar una tobillera electrónica y presentarse ante el servicio de libertad condicional. El tribunal de Hildesheim decidirá sobre sus nuevas normas de residencia. Podría prohibírsele temporalmente salir de Alemania o permanecer en ciertas regiones. Su abogado ha denunciado una "campaña masiva de prejuicios" durante el proceso judicial. Madeleine tenía tres años cuando desapareció en Portugal.

Un tribunal de la ciudad de Celle (Alemania) ha dictaminado que el principal sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann podrá volver a salir del país. El hombre, un ciudadano alemán, puede moverse dentro de Europa con su documento nacional de identidad. Sin embargo, siguen en vigor otras restricciones que se le impusieron tras cumplir una pena de prisión por violación y otros delitos.

No obstante, deberá seguir portando una tobillera electrónica y presentarse ante su servicio de libertad condicional, mientras que el tribunal de Hildesheim, también en Baja Sajonia, decidirá sobre las nuevas normas de residencia del hombre, según ha informado Europa Press.

Con todo, se le podría prohibir temporalmente salir de Alemania "para resolver cuestiones técnicas" o permanecer en determinadas regiones. Su abogado había presentado previamente un recurso contra las condiciones impuestas a su cliente, hablando también de una "campaña masiva de prejuicios" durante el largo proceso judicial.

McCann tenía tres años cuando desapareció durante unas vacaciones familiares en un complejo de apartamentos de Praia da Luz, en el sur de Portugal.

