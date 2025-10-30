La tragedia desde el aire: así se vivieron los primeros rescates en helicóptero el día después de la DANA

El contexto La mañana del 30 de octubre, un día después de la DANA, fue el momento de empezar a ser conscientes de la magnitud de lo que había pasado. Donde nadie había podido llegar las primeras horas empezaron a llegar los helicópteros. Consiguieron llegar hasta personas que llevaban horas aguantando el frío, la humedad y el miedo.

Hace un año, el día después de la DANA, las víctimas mortales ya se contaban por decenas y aún había gente que no había conseguido ponerse a salvo. Fue la mañana de los rescates en helicóptero porque la mayoría de las zonas seguían aisladas. Aquella mañana fue el momento de empezar a ser conscientes de la magnitud de lo que había pasado.

El piloto de la Guardia Civil, Juan José González, cuenta que, sobre todo, "rescatamos a ancianos, gente atrapada en sus viviendas o personas a las que el agua les rodeó el vehículo".

Es el caso de Helena un día como hoy, hace justo un año, un helicóptero la rescató junto a su hijo y su marido. "Miré hacia arriba y vi a un helicóptero y dos personas bajando y pensé 'se acabó'", cuenta.

Aquel día rescataron a cientos de personas pero el segundo día todo cambió. El piloto Juan José cuenta que el "segundo día la estadística se invirtió. Solo rescatábamos cuerpos que iban apareciendo en puntos de difícil acceso".

Porque desde el aire la magnitud de la tragedia era sobrecogedora. "Era impresionante. Todo color ocre, color marrón...", cuenta Juan José, quien veía desde el cielo pueblos, carreteras, casas y campos arrasados.

