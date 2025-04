Arrastrada por la riada

"Solo luchaba por sobrevivir": un superviviente de la DANA reconstruye el milagroso rescate a Conchi antes de ser engullida por la riada

"Si te caías ahí, no había nada que hacer". Conchi y su rescatista recuerdan cómo se salvaron 'in extremis' de ser arrastrados por la riada y después de ser tragados por el agujero del ascensor, donde no habrían sobrevivido.