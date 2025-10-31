Ahora

Manifestantes abertzales propinan una brutal agresión a un periodista en la visita de Vito Quiles a la Universidad de Pamplona

Los detalles El periodista, que iba totalmente identificado y que tan solo hacía su trabajo, acabó con una brecha después de recibir puñetazos y patadas en la Facultad de Comunicación.

Brutal agresión a un periodista
La visita de Vito Quiles a la Universidad de Pamplona a pesar de no contar autorización para estar allí derivó en una brutal paliza a un periodista por parte de unos manifestantes abertzales. El informador, que estaba perfectamente identificado, se llevó patadas, puñetazos y acabó con una brecha en unas protestas en las que los antidisturbios tuvieron que cargar.

Él tan solo estaba haciendo su trabajo. Tan solo estaba grabando la protesta que se convocó por la presencia de Quiles en el lugar. Es en ese momento cuando varias personas van a por él y comienzan a pegarle.

Sin capacidad para defenderse, su intento de escapar es en vano porque los agresores continúan propinándole patadas y puñetazos. Tan solo retroceden cuando acuden los agentes del orden.

Cuando llega la Policía. Cuando comienza un enfrentamiento que terminó con cuatro agentes heridos y con dos detenidos por los disturbios entre los radicales y las fuerzas de seguridad.

Además, el enfrentamiento dejó múltiples destrozos en contenedores, además de diversos objetos lanzados e incluso bengalas en el entorno de la Facultad de Comunicación.

A pesar de no contar con autorización, Vito Quiles dijo que igualmente iba a ir al campus. Algo que ya se había visto en Barcelona, Sevilla o Valencia pero en esta ocasión se encontró con un grupo radical.

Quiles aprovechó para grabar un vídeo y justificar su ausencia porque, dicen, no le dejaron entrar.

