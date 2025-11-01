Imágenes del detenido por estafar a seis personas tras ofrecerles ayuda para sacar billetes en el Metro de Barcelona.

El contexto El arrestado realizaba extracciones de dinero en cajeros automáticos situados junto a las máquinas expendedoras y se aprovechaba de la vulnerabilidad de personas mayores y turistas.

Un hombre de 46 años fue detenido por los Mossos d'Esquadra por estafar a seis personas en el Metro de Barcelona, aprovechándose de ellas al ofrecerles ayuda para comprar billetes. Los hechos ocurrieron en paradas de la L3 entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. El detenido realizaba extracciones de dinero en cajeros automáticos cercanos a las máquinas expendedoras, logrando cinco transferencias fraudulentas por un total de 2.000 euros. Fue arrestado el 23 de octubre en la estación de Drassanes. Con ocho detenciones previas, se le prohibió el acceso al Metro, calificándolo como un delincuente de "alto riesgo de persistencia".

Un hombre de 46 años ha sido detenido por los Mossos d'Esquadra por estafar a seis personas en el Metro de Barcelona cuando se ofrecía a ayudarlas para comprar billetes.

Estos hechos tuvieron lugar en diferentes paradas de la L3 de Metro entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre. El arrestado realizaba extracciones de dinero en cajeros automáticos situados junto a las máquinas expendedoras.

Durante sus robos, realizó cinco transferencias fraudulentas, cuyo importe ascendía a unos 2.000 euros, informa Mossos en un comunicado este sábado.

El hombre fue detenido el pasado 23 de octubre en un dispositivo de localización con el que lo encontraron en la estación de Drassanes, donde fue arestado antes de poder llevar a cabo la sexta estafa.

A este le constan ocho detenciones policiales y pasó a disposición judicial el 25 de octubre, por lo que se le ha establecido una orden de prohibición de acceso a las instalaciones del Metro.

Según los agentes es un delincuente con "alto riesgo de persistencia" que actuaba, principalmente, en el transporte público, rondando por los vestíbulos de la estaciones de Metro que disponen de cajero automático, a la espera de detectar a personas de edad avanzada o turistas que se disponían a adquirir billetes o recargar sus tarjetas.

Una vez identificada la víctima ofrecía su ayuda y les engañaba para introducir la tarjeta y el pin en el cajero, momento en el que ordenaba una extracción de dinero fraudulenta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.