Disparan a una joven en la cara en una fiesta de Halloween en Leganés

Imagen de archivo de una Unidad de Soporte Vital del Summa112 Comunidad de Madrid

Los detalles Los servicios de emergencia atendieron allí mismo a la mujer, que presentaba una herida con orificio de entrada en el pómulo y de salida en la región auricular derecha.

Una joven de 21 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cara durante una fiesta de Halloween en Leganés, Madrid. El incidente ocurrió en la Avenida Lengua Española, cerca de la Cubierta de Leganés, y fue reportado a Emergencias 112 a las 6:55 horas. La Policía Nacional acudió al lugar tras ser alertada por testigos. La joven presentaba una herida de bala con entrada en el pómulo y salida en la región auricular derecha. Tras ser estabilizada, fue trasladada intubada al hospital Doce de Octubre. La policía científica y judicial investiga el suceso.

Una joven de 21 años ha recibido un disparo en la cara este sábado por el que ha sido ingresada en estado grave. La mujer se encontraba en una fiesta de Halloween en una popular zona de ocio situada en el municipio madrileño de Leganés.

Por su parte, Emergencias 112 ha recibido una llamada de aviso a las 6:55 horas para alertar de este suceso, ocurrido en la Avenida Lengua Española, junto al espacio de fiestas la Cubierta de Leganés.

Al lugar también se ha desplazado la Policía Nacional, alertada por los testigos. Los servicios de emergencia atendieron allí mismo a la mujer, que presentaba herida por arma blanca, con orificio de entrada en el pómulo y de salida la región auricular derecha.

Tras ser estabilizada, fue trasladada intubada hasta el hospital Doce de Octubre, donde permanece ingresada en estado grave. La brigada provincial de la policía científica y de la policía judicial se han hecho cargo de las investigaciones del suceso, del que por el momento no han trascendido más detalles.

