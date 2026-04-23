Calles llenas de cacas y enfrentamientos vecinales: la trifulca por alimentar a las palomas en un barrio de A Coruña

Analizamos en Más Vale Tarde las quejas de los vecinos y las alternativas que tienen ante una señora que se pone violenta e insulta cuando intentan convencerle de que no es bueno dar de comer constantemente a estos animales.

En un barrio de A Coruña, se ha desatado un conflicto vecinal debido a una mujer mayor que alimenta a las palomas en la calle, ignorando las quejas y denuncias de los residentes. La proliferación de estas aves ha generado problemas de higiene, como excrementos en las fachadas, vehículos y negocios, afectando la calidad de vida de los vecinos. A pesar de los intentos por disuadirla, la mujer reacciona agresivamente y ha llevado a algunos vecinos a los tribunales, logrando incluso que uno de ellos le pague 1.500 euros por acoso. La situación ha llevado a los residentes a buscar soluciones desesperadas, como colocar molinillos en las ventanas para espantar a las palomas.

En un barrio de A Coruña ha estallado todo un conflicto vecinal por alimentar a las palomas en la calle. Y es que, cada día, una mujer mayor insiste en dar de comer a estas aves pese a las quejas y denuncias del resto de residentes. No pueden más con la presencia masiva de animales, con las deposiciones, los olores, las plumas, la suciedad... Porque, tal y como han contado a Más Vale Tarde, no pueden ni tender la ropa fuera de sus casas.

Es un problema que está afectando y mucho a la calidad de vida de estos vecinos. Además, a esta anciana le da igual que la miren, graben o llamen la atención. Ella sigue a lo suyo, tirando pan por donde pasa.

"No te metas conmigo, ¿vale? No te metas conmigo, cabrón, maricón", grita la alimentadora de palomas en cuanto alguien le pide que pare. Algunos vecinos no quieren dar la cara porque los denuncia o se pone agresiva.

Según han contado los afectados, "de 14:00 a las 15:00 horas de la tarde está todo, todo lleno de palomas, todo cagado, como en el portal de la casa". "Estamos todos los días con el problema de los excrementos en la puerta del negocio", se quejan los comerciantes.

En los vehículos y en la calle. Todo está lleno de cacas de palomas y las fachadas de las casas, repletas de palomas descansando. "Está siempre todo lleno de palomas en la fachada. Ensucian todo. Aquí deja comida debajo de los coches, se llena todo de mierda y los escaparates llenos de cagadas. Es terrible".

"Bueno, es que es un circo esto" y los vecinos de este barrio de A Coruña ya no saben qué hacer, porque han puesto hasta molinillos en las ventanas para asustar a las palomas. "Además, queda olor. Mucha suciedad. Mire cómo está. Que es verdaderamente asqueroso. Mira cómo está todo".

Y para culminar, los vecinos no pueden denunciar a esta mujer porque ella misma los lleva a los tribunales. Hasta el punto de que hay algún vecino que ha tenido que pagarle 1.500 euros tras una denuncia por acoso.

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