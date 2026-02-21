Rescatan a cuatro jóvenes que se quedaron colgados tras caer por una ladera helada del pico de Peñalara

¿Qué ha pasado? El grupo, formado por tres adolescentes y un menor de edad, evitó una caída de cerca de 300 metros al usar uno de ellos un piolet.

La Guardia Civil rescató a cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor, que cayeron por la ladera norte del Pico de Peñalara en Segovia. Uno de ellos logró detener al grupo con un piolet, evitando una caída de 300 metros. Los jóvenes quedaron bloqueados en una pendiente helada, incapaces de avanzar o descender. Los especialistas, al llegar, encontraron a los jóvenes conscientes pero con hipotermia, y realizaron maniobras técnicas con cuerdas para un descenso seguro. El rescate, realizado en condiciones adversas, finalizó de madrugada con la evacuación a una zona segura y traslado a Guadarrama. La Guardia Civil destacó la profesionalidad de sus efectivos y la importancia de la planificación en alta montaña.

La Guardia Civil ha rescatado a cuatro jóvenes, tres adolescentes y un menor de edad, que habían caído por la ladera norte del Pico de Peñalara en Segovia. Uno de ellos pudo frenar al grupo con un piolet, por lo que quedaron colgados y sin poder moverse evitando así una caída de cerca de 300 metros.

El aviso alertaba de que los cuatro jóvenes habían quedado bloqueados en una pendiente helada tras sufrir una caída y que no podían ni progresar ni descender, informan fuentes del Instituto Armado a través de un comunicado.

Los especialistas llegaron a los jóvenes, que estaban conscientes pero con signos de hipotermia, iniciaron las maniobras técnicas con instalación de cuerdas en el hielo para garantizar un descenso seguro.

El operativo se realizó en condiciones muy adversas, con la presencia de placas de hielo, bajas temperaturas y un desgaste físico elevado de los afectados, estando uno de ellos en shock. Todo esto incrementó la complejidad y la duración del rescate.

Duró varias horas para finalizar de madrugada con la evacuación de los jóvenes a una zona segura. Desde allí se les trasladó a Guadarrama.

La Guardia Civil ha destacado la profesionalidad y preparación de sus efectivos en rescates de alta montaña y ha recordado la importancia de extremar la planificación, el uso de material adecuado y la consulta de la previsión meteorológica ante el actual temporal.

