Ahora

1.500 recorridos

Free tours, una alternativa que cada vez conquista a más viajeros: descubre la ciudad, aprende historia y paga lo que quieras

Los detalles Desde historiadores medievales hasta expertos en arte moderno, estos profesionales combinan conocimientos y cercanía en una hora y media.

Un guía Free Tour en Toledo
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Viajar por las diferentes ciudades de España y toparse con pequeñas banderitas en el suelo, sombrillas que señalan un punto de encuentro o paraguas de colores es de lo más común. Todas ellas representan a los famosos free tours, recorridos guiados que prometen mostrarte lo mejor de cada zona sin precio fijo.

"Sois vosotros los que al final del recorrido los que valorais mi trabajo y el tiempo que hemos pasado por la ciudad", es una de las frases que expresa todo guía a los turistas. Y es ese mismo término por el que la ciudadanía apuesta por estos tours, el poder elegir cuánto pagar.

Toledo, Segovia, Zaragoza y cientos de ciudades más ofrecen esta alternativa que cada vez conquista a más viajeros. A primera vista, la idea de un tour "gratis" puede parecer un hobby improvisado, pero nada más lejos de la realidad.

Detrás de cada recorrido hay guías oficiales, profesionales que conocen la historia y el terreno como nadie. Desde historiadores medievales hasta expertos en arte moderno, estos profesionales combinan conocimientos y cercanía para que en una hora y media puedas salir con la ciudad aprendida, comprendida y lista para explorar por tu cuenta.

Existen varias razones por las que estos recorridos se han hecho tan populares, como el precio flexible ya que tú decides cuánto quieres pagar al final del tour y es que no hay tarifa fija, solo la valoración de tu experiencia.

Asimismo, puedes encontrar tours prácticamente a cualquier hora del día y los recorridos te permiten conocer la ciudad a tu ritmo, incluso explorar barrios menos turísticos. Otro de los aspectos más llamativos es que los guías no solo cuentan historia sino que comparten leyendas, curiosidades y anécdotas que no encontrarás en las guías tradicionales.

En España hay más de 1.500 opciones de free tours, con Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona a la cabeza. Cada ciudad ofrece algo diferente: en Barcelona puedes admirar a Gaudí o recorrer las callejuelas del Raval con historias de leyendas urbanas; en Segovia puedes perderte entre monumentos, plazas y rincones llenos de historia; y en Toledo, cada calle te habla de siglos de arte y cultura.

Más allá de aprender, los free tours son una forma de conocer gente nueva y es que compartir la experiencia con otros viajeros, comentar lo que ves o simplemente disfrutar del ambiente convierte el paseo en algo más que un recorrido turístico.

Y sí, al final del tour llega el momento del famoso "monedero": cada participante decide cuánto aportar según su satisfacción, la calidad del guía y la experiencia vivida. Para fines de semana como este, con buen clima y sol, no hay mejor plan que sumarse a un free tour.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%
  2. La izquierda se relanza sin Díaz con el objetivo de contener a la ultraderecha: "No es un momento de resignación"
  3. Una vecina de la mujer asesinada en Sarriguren vio la huida del agresor: "Miró a los dos lados de la calle y corrió"
  4. Una víctima 'aterrorizada': los constantes "no" que se repiten de forma "nítida y clara" en el audio de 40 minutos de la presunta agresión del exDAO
  5. La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana
  6. Lo de Évole desvela el nombre del nuevo programa de Marc Giró