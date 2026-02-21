Free tours, una alternativa que cada vez conquista a más viajeros: descubre la ciudad, aprende historia y paga lo que quieras

Los detalles Desde historiadores medievales hasta expertos en arte moderno, estos profesionales combinan conocimientos y cercanía en una hora y media.

Viajar por España y encontrarse con banderitas o paraguas de colores es común debido a los populares free tours, recorridos guiados sin precio fijo que permiten a los turistas decidir cuánto pagar al final. Ciudades como Toledo, Segovia y Zaragoza ofrecen estas experiencias que, lejos de ser improvisadas, son guiadas por profesionales conocedores de la historia y cultura local. Estos tours, disponibles a casi cualquier hora, permiten explorar las ciudades a un ritmo personal, descubriendo tanto lugares emblemáticos como rincones menos turísticos. Además, los guías enriquecen la experiencia con leyendas y anécdotas únicas. Con más de 1.500 opciones en España, los free tours no solo enseñan, sino que también facilitan conocer a otros viajeros y disfrutar de un ambiente compartido. Al concluir, los participantes valoran la experiencia y deciden cuánto aportar, haciendo de este plan una opción ideal para disfrutar de un fin de semana soleado.

Viajar por las diferentes ciudades de España y toparse con pequeñas banderitas en el suelo, sombrillas que señalan un punto de encuentro o paraguas de colores es de lo más común. Todas ellas representan a los famosos free tours, recorridos guiados que prometen mostrarte lo mejor de cada zona sin precio fijo.

"Sois vosotros los que al final del recorrido los que valorais mi trabajo y el tiempo que hemos pasado por la ciudad", es una de las frases que expresa todo guía a los turistas. Y es ese mismo término por el que la ciudadanía apuesta por estos tours, el poder elegir cuánto pagar.

Toledo, Segovia, Zaragoza y cientos de ciudades más ofrecen esta alternativa que cada vez conquista a más viajeros. A primera vista, la idea de un tour "gratis" puede parecer un hobby improvisado, pero nada más lejos de la realidad.

Detrás de cada recorrido hay guías oficiales, profesionales que conocen la historia y el terreno como nadie. Desde historiadores medievales hasta expertos en arte moderno, estos profesionales combinan conocimientos y cercanía para que en una hora y media puedas salir con la ciudad aprendida, comprendida y lista para explorar por tu cuenta.

Existen varias razones por las que estos recorridos se han hecho tan populares, como el precio flexible ya que tú decides cuánto quieres pagar al final del tour y es que no hay tarifa fija, solo la valoración de tu experiencia.

Asimismo, puedes encontrar tours prácticamente a cualquier hora del día y los recorridos te permiten conocer la ciudad a tu ritmo, incluso explorar barrios menos turísticos. Otro de los aspectos más llamativos es que los guías no solo cuentan historia sino que comparten leyendas, curiosidades y anécdotas que no encontrarás en las guías tradicionales.

En España hay más de 1.500 opciones de free tours, con Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona a la cabeza. Cada ciudad ofrece algo diferente: en Barcelona puedes admirar a Gaudí o recorrer las callejuelas del Raval con historias de leyendas urbanas; en Segovia puedes perderte entre monumentos, plazas y rincones llenos de historia; y en Toledo, cada calle te habla de siglos de arte y cultura.

Más allá de aprender, los free tours son una forma de conocer gente nueva y es que compartir la experiencia con otros viajeros, comentar lo que ves o simplemente disfrutar del ambiente convierte el paseo en algo más que un recorrido turístico.

Y sí, al final del tour llega el momento del famoso "monedero": cada participante decide cuánto aportar según su satisfacción, la calidad del guía y la experiencia vivida. Para fines de semana como este, con buen clima y sol, no hay mejor plan que sumarse a un free tour.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.