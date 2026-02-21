Le pegó varios puñetazos
Detienen a un hombre en Manacor por golpear y morder a su compañero de piso tras una pelea por el uso del baño
¿Qué ha pasado? El detenido aporreó la puerta del cuarto para pedirle entre insultos que saliera. Al hacerlo le agredió y le mordió en la mano.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Manacor acusado de golpear y de morder a su compañero de piso tras una discusión por el uso del cuarto de baño.
Según la denuncia, este individuo comenzó a aporrear la puerta del baño pidiéndole que saliera entre insultos para, después, pegarle varios puñetazos en la cara y morderle.
Así ha informado de ello la Jefatura Superior de Policía, que confirma que al final y tras varios minutos, ante la insistencia del detenido, su compañero de piso terminó abriendo la puerta recibiendo las agresiones anteriormente expuestas.
La víctima tuvo que acudir a un centro médico, donde le pusieron cinco puntos de sutura en la mano a causa del mordisco.
Posteriormente a su visita para que le mirasen las heridas producidas por las agresiones se dirigió a poner la pertinente denuncia en la comisaría de Manacor.
