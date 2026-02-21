Ahora

En la playa de Esquinzo

Muere una mujer de 55 años ahogada en la costa de Pájara (Fuerteventura)

Los detalles El suceso se produjo sobre las 13:16 horas, cuando el 112 recibió una alerta comunicando el incidente y tuvieron que enviar personal del Servicio de Urgencias Canario.

Imagen de archivo del Cecoes 112Imagen de archivo del Cecoes 112Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Una mujer, de 55 años, ha fallecido este sábado tras haber sido rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa de Esquinzo, en el municipio de Pájara, en la isla de Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 13:16 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario, junto a un médico y un enfermero del centro de salud de Morro Jable, confirmaron el fallecimiento de la mujer.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes hasta la llegada de la autoridad judicial. Los bomberos colaboraron con los recursos intervinientes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%
  2. La izquierda se relanza sin Díaz con el objetivo de contener a la ultraderecha: "No es un momento de resignación"
  3. Una vecina de la mujer asesinada en Sarriguren vio la huida del agresor: "Miró a los dos lados de la calle y corrió"
  4. Una víctima 'aterrorizada': los constantes "no" que se repiten de forma "nítida y clara" en el audio de 40 minutos de la presunta agresión del exDAO
  5. La familia del joven ingresado en Tailandia consigue el dinero para su repatriación médica: Adrián volverá a casa la próxima semana
  6. Lo de Évole desvela el nombre del nuevo programa de Marc Giró