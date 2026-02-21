Muere una mujer de 55 años ahogada en la costa de Pájara (Fuerteventura)

Los detalles El suceso se produjo sobre las 13:16 horas, cuando el 112 recibió una alerta comunicando el incidente y tuvieron que enviar personal del Servicio de Urgencias Canario.

Una mujer de 55 años falleció el sábado tras ser rescatada del mar con signos de ahogamiento en la playa de Esquinzo, en Pájara, Fuerteventura, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. El incidente ocurrió alrededor de las 13:16 horas, cuando el 112 recibió una alerta. El Cecoes activó los recursos de emergencia, incluyendo al Servicio de Urgencias Canario y personal médico del centro de salud de Morro Jable, quienes confirmaron el fallecimiento. La Guardia Civil gestionó las diligencias y los bomberos colaboraron en la intervención.

