El suajili, el idioma que todos mencionan pero pocos saben de dónde viene

Un vendedor callejero frente a un edificio gubernamental donde se puede leer, en suajili: "Advertencia: no está permitido realizar actividades comerciales aquí", en Dar es Salaam (Tanzania)

Aunque muchos lo asocian con películas, canciones o expresiones populares, el suajili es mucho más que una palabra exótica . Este idioma, con más de 200 millones de hablantes, es una de las lenguas más importantes de África y símbolo de identidad cultural en el este del continente.

Durante siglos, el suajili ha sido mucho más que un medio de comunicación: ha funcionado como hilo conductor entre pueblos, religiones y culturas del África oriental. Aunque muchos lo asocian con expresiones cotidianas o con su sonoridad característica, pocos conocen la historia de este idioma que nació del intercambio constante entre civilizaciones.

Hoy, el suajili no solo mantiene viva la memoria de ese pasado marítimo y comercial, sino que también simboliza la unidad y la diversidad. Pero, ¿de dónde viene? Te contamos todo sobre el origen del suajili, una de las lenguas más desconocidas del planeta que cuenta con, nada más y nada menos, que más de 200 millones de hablantes.

Un idioma nacido junto al océano Índico

El suajili nació en la costa oriental de África, a orillas del océano Índico, en una región que abarca desde el sur de Somalia hasta el norte de Mozambique, pasando por Kenia, Tanzania y las islas de Zanzíbar. Los puertos de la costa eran centros de comercio internacional donde se intercambiaban oro, marfil, especias y esclavos con mercaderes de Arabia, Persia, la India y, más tarde, Europa.

De esa mezcla surgió una lengua nueva: una base bantú (familia lingüística africana) enriquecida con vocablos árabes que sirvió como puente entre culturas y facilitó la expansión de ideas, religiones y costumbres. La llegada del Islam, dejó una profunda huella en la lengua suajili, no solo en el vocabulario, sino también en la escritura: antes de la colonización, el suajili se escribía con caracteres árabes, hasta que los misioneros europeos introdujeron el alfabeto latino en el siglo XIX.

A lo largo del tiempo, también ha incorporado palabras del inglés, el portugués y el alemán, influencias de los distintos periodos coloniales que vivió la región.

Con la colonización británica y alemana, el suajili se mantuvo como lengua común entre las poblaciones locales, lo que lo convirtió en un instrumento clave durante los procesos de independencia. En Tanzania, el primer presidente, Julius Nyerere, lo impulsó como idioma nacional para unificar al país, compuesto por más de un centenar de lenguas distintas.

Del idioma del comercio al idioma de millones

Hoy, el suajili es idioma oficial en 4 los países más importantes de África del Este: Kenia, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo, además de ser reconocido por la Unión Africana como una de las lenguas de trabajo del continente. Se calcula que lo hablan más de 200 millones de personas, entre hablantes nativos y quienes lo usan como segunda lengua.

En 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 7 de julio como Día Mundial del Suajili, reconociendo su papel en la comunicación, la educación y la integración africana. Con el avance de la tecnología y la digitalización, el idioma también está ganando presencia en redes sociales, aplicaciones móviles y contenidos digitales.

El suajili en la cultura popular y los medios

Más allá del ámbito político, el suajili ha traspasado fronteras gracias al cine, la música y la televisión. En la cultura global, artistas africanos como Sauti Sol, Diamond Platnumz o Zuchu utilizan el suajili en sus canciones, que acumulan millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify. En la literatura, autores como Ngũgĩ wa Thiong’o han defendido su uso como una forma de descolonizar la escritura y reforzar la identidad africana.

Los medios internacionales también contribuyen a su expansión: la BBC, Deutsche Welle o Voice of America emiten informativos diarios en suajili, y plataformas de streaming como Netflix ya incluyen producciones originales en esta lengua.

Cómo de difícil es aprender suajili

A diferencia de otros idiomas como el árabe o el chino mandarín, que son idiomas más complicados de aprender, el suajili es "sorprendentemente" fácil, en palabras del servicio de traducción y adaptación de textos Lingua Int. ¿Por qué? Por su ortografía, su fonética, su gramática regular y la ausencia de tonos. Es un idioma, además, muy fácil de leer, porque igual que el castellano, se pronuncia tal y como está escrito.

Y pese a lo que pudiera parecer, todos sabemos algo de suajili. Gracias a 'El Rey León', uno de los clásicos de Disney, conocemos algunas palabras en suajili aunque no sepamos lo que significan:

La mayor parte de los nombres de personajes de la película tienen un significado real en suajili: Simba significa 'león'; Nala , 'regalo' y Rafiki , 'amigo'.

significa 'león'; , 'regalo' y , 'amigo'. Mufasa no tiene un significado en suajili, aunque en muchos sitios se relaciona con el término 'rey'. Según Lingua Int, se cree que Mufasa es un nombre tradicional africano.

no tiene un significado en suajili, aunque en muchos sitios se relaciona con el término 'rey'. Según Lingua Int, se cree que Mufasa es un nombre tradicional africano. Hakuna Matata significa exactamente lo que reza la canción: 'No hay problemas'.

También del suajili proviene la palabra safari, que tanto utilizamos en contextos turísticos en castellano, que significa literalmente 'viaje'. Otras palabras que quizás no conocemos pero que son muy sencillas de aprender son:

Habari → Hola

→ Hola Asante / Asante sana → Gracias / Muchas gracias

Gracias / Muchas gracias Tafadhali → Por favor

→ Por favor Ndiyo → Sí

→ Sí Hapana → No

→ No Kwaheri → Adiós

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