Ahora

Accidente en Madrid

Rescatada de un camión de la basura una mujer que dormía en un contenedor en Rivas (Madrid)

Los detalles Se necesitó la intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid y del Summa 112 para rescatarla. Está ingresada en el hospital de la Princesa con lesiones graves y varias fracturas.

Rescatada de un camión de la basura una mujer que dormía en un contenedor en Rivas (Madrid)
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los bomberos han rescatado a una mujer de 45 años atrapada en un camión de reciclaje. Estaba durmiendo en un contenedor de papel cuando se vació y cayó al interior del vehículo. Ha sucedido en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid.

La víctima estaba durmiendo dentro de un contenedor de reciclaje de papel localizado en la calle Folklore, de Rivas Vaciamadrid, tal y como ha explicado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

No ha sido hasta vaciar el contenedor en el camión de la basura cuando uno de los operarios se ha dado cuenta de que algo pasaba. Los gritos de la mujer le han alertado.

Los bomberos han entrado junto a una enfermera del Summa 112 al interior de la caja para estabilizar y rescatar a la mujer, izándola con una autoescala. Ha sido trasladada al hospital de La Princesa por una UVI del Summa 112, pues presenta lesiones graves y varias fracturas tras el accidente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. ¡España, finalista del Mundial! La Selección noquea a Francia y espera a Argentina o Inglaterra
  2. Prevaricación sin tráfico de influencias ni pruebas directas aunque sí indiciarias: las claves de la condena a nueve años de inhabilitación a David Sánchez
  3. PP, Vox y Junts hacen caer una senda de déficit como primer paso para los PGE que Hacienda aprobará otra vez en una semana
  4. Un detenido, una furgoneta incautada y muchas incógnitas: las claves de la investigación del atropello de Nikoline
  5. Trump da marcha atrás con su tasa del 20% en Ormuz a cambio de inversiones de países del Golfo mientras se repiten los ataques en el estrecho
  6. Se cumplen 90 años de un primer atentado contra Franco que hubiera evitado la Guerra Civil tres días después