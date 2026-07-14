Rescatada de un camión de la basura una mujer que dormía en un contenedor en Rivas (Madrid)

Los detalles Se necesitó la intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid y del Summa 112 para rescatarla. Está ingresada en el hospital de la Princesa con lesiones graves y varias fracturas.

En Rivas Vaciamadrid, los bomberos rescataron a una mujer de 45 años que quedó atrapada en un camión de reciclaje tras dormir en un contenedor de papel. El incidente ocurrió en la calle Folklore cuando el contenedor fue vaciado en el camión. Los gritos de la mujer alertaron a uno de los operarios, quien se percató de la situación. Los bomberos, junto a una enfermera del Summa 112, estabilizaron y rescataron a la víctima utilizando una autoescala. La mujer fue trasladada al hospital de La Princesa con lesiones graves y varias fracturas tras el accidente.

Los bomberos han rescatado a una mujer de 45 años atrapada en un camión de reciclaje. Estaba durmiendo en un contenedor de papel cuando se vació y cayó al interior del vehículo. Ha sucedido en el municipio madrileño de Rivas Vaciamadrid.

La víctima estaba durmiendo dentro de un contenedor de reciclaje de papel localizado en la calle Folklore, de Rivas Vaciamadrid, tal y como ha explicado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

No ha sido hasta vaciar el contenedor en el camión de la basura cuando uno de los operarios se ha dado cuenta de que algo pasaba. Los gritos de la mujer le han alertado.

Los bomberos han entrado junto a una enfermera del Summa 112 al interior de la caja para estabilizar y rescatar a la mujer, izándola con una autoescala. Ha sido trasladada al hospital de La Princesa por una UVI del Summa 112, pues presenta lesiones graves y varias fracturas tras el accidente.

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