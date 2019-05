Marta Hazas nos descubre la casa de Freddie Mercury en Zanzíbar: aquí vivió el cantante entre 1961 y 1964

Marta Hazas visita junto a Nadia Benyahya y el guía que les acompaña en Zanzíbar la casa de Freddie Mercury, situada en una de las calles principales de la isla.

En este fragmento de 'Viajeras con B' puedes adentrarte en una de las habitaciones en las que el cantante de Queen durmió desde 1961 hasta 1964, cuando se marchó a Inglaterra con sus progenitores.

A pesar de la existencia de este tesoro, el guía confiesa que "Freddie no es famoso en Zanzíbar, su música no se escucha ni en la radio ni en la televisión y la gente no le conoce". De hecho, él mismo ha confesado que supo quién era el cantante "haciendo turismo".