Indignación por el vídeo de un turista español dando cerveza a un elefante en Kenia

Los detalles Desde la reserva donde ha ocurrido el suceso, han confirmado que han entregado el material a las autoridades.

Un vídeo de un turista español ha generado una ola de indignación a nivel mundial en redes sociales. En el material, se ve como un hombre vierte cerveza en la trompa de un elefante durante un safari en Kenia.

Según ha informado la BBC, se ha abierto una investigación a raíz del vídeo, que ya ha sido eliminado.

"Solo un Tusker (marca de cerveza de Kenia) con un amigo con colmillos", publicó el usuario en su Instagram como pie del vídeo.

Como han detallado varios usuarios, las imágenes parecen haber sido grabadas en el Ol Jogi Conservancy, un centro que cuida a animales huérfanos y los devuelve a su hábitat natural.