Liberada una mujer sometida durante dos años a violencia física y sexual en Málaga

Los detalles Las pesquisas revelaron que el hombre ejercía un control absoluto sobre la mujer. De acuerdo con la investigación, la mantenía encerrada en el domicilio cada vez que abandonaba la vivienda para realizar supuestos repartos vinculados al tráfico de estupefacientes.

La Policía Nacional ha liberado en Málaga a una mujer que llevaba más de dos años sufriendo violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja. El presunto agresor fue detenido mientras realizaba una transacción relacionada con el tráfico de drogas. La investigación comenzó cuando la víctima pidió ayuda discretamente en una consulta médica. El hombre mantenía un control absoluto sobre ella, encerrándola en casa durante sus salidas. Tras su arresto, se encontraron drogas, armas y dinero en la vivienda. El detenido, con antecedentes por homicidio, fue acusado de múltiples delitos, incluyendo violencia de género. La coordinación entre el Equipo de Atención a la Mujer y la Unidad de Familia y Mujer fue crucial para el rescate.

Una mujer que, presuntamente, llevaba más de dos años sometida a un continuo episodio de violencia física, psicológica y sexual por parte de su pareja ha sido liberada por la Policía Nacional en Málaga. El presunto agresor ha sido detenido durante un desplazamiento que realizaba para efectuar una transacción relacionada con el tráfico de drogas, una circunstancia que permitió a los agentes intervenir y rescatar a la víctima.

La investigación comenzó después de que la mujer lograra pedir ayuda de forma discreta durante una consulta médica en un centro del distrito sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce. Según ha informado este miércoles la Policía Nacional, la víctima susurró al personal sanitario que sufría agresiones físicas y sexuales de manera continuada por parte de su pareja, lo que activó el protocolo de actuación ante un posible caso de violencia de género.

Las pesquisas revelaron que el hombre ejercía un control absoluto sobre la mujer. De acuerdo con la investigación, la mantenía encerrada en el domicilio cada vez que abandonaba la vivienda para realizar supuestos repartos vinculados al tráfico de estupefacientes. Aprovechando una de esas salidas, los agentes desplegaron un dispositivo de vigilancia que culminó con la detención del sospechoso y la entrada en el inmueble para poner a salvo a la víctima.

Una vez en un entorno seguro, la mujer pudo denunciar por primera vez los hechos que, según su testimonio, había sufrido durante los dos últimos años. La Policía sostiene que el arrestado mantenía una dinámica continuada de dominación, control y sometimiento sobre la víctima mediante agresiones físicas, psicológicas y sexuales, en el marco de una relación de violencia de género.

Los investigadores aseguran además que el detenido se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de la mujer para someterla a amenazas, coacciones y aislamiento, además de utilizarla para satisfacer sus intereses personales y sexuales.

Durante el registro de la vivienda, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes, medicamentos, armas blancas, dinero en efectivo y otros efectos presuntamente relacionados con la actividad delictiva investigada.

El hombre fue puesto a disposición judicial como presunto autor de los delitos de malos tratos habituales en el ámbito de la violencia de género, agresión sexual continuada, detención ilegal, amenazas, coacciones y un delito contra la salud pública. Además, según la Policía Nacional, cuenta con antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloso, circunstancia que habría utilizado para intimidar tanto a la víctima como a personas de su entorno.

La Policía Nacional ha subrayado la coordinación entre el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) del distrito sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), cuya actuación permitió detectar una situación de violencia de género oculta, activar los protocolos de protección y desarrollar la investigación que culminó con el rescate de la víctima y la detención del presunto agresor.

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