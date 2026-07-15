Se derrumba un edificio de tres plantas en Benetússer (Valencia) sin causar heridos

Se derrumba un edificio de tres plantas en Benetusser (Valencia) sin causar heridos

Los detalles La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado un mensaje en el que asegura que sigue "con atención" lo ocurrido, así como que está "en contacto" con la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz Portero.

Un edificio de tres plantas en la calle Las Américas de Benetusser, Valencia, se derrumbó sin causar heridos tras ser evacuado por la detección de grietas y ruidos. Los Bomberos del Consorcio de Valencia informaron que, además, se evacuó un edificio cercano por precaución. En la operación participaron dotaciones de Torrent y Catarroja, junto con un sargento, un oficial y un inspector en jefe. La alcaldesa Eva Sanz Portero y el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, acudieron al lugar. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, expresó su apoyo a las familias afectadas a través de un mensaje en la plataforma X.

Un edificio de tres plantas situado en la calle Las Américas de Benetússer (Valencia) se ha derrumbado durante la madrugada de este miércoles, sin causar heridos, han informado los Bomberos del Consorcio de Valencia.

Los vecinos habían sido evacuados previamente del inmueble al detectarse grietas y ruidos en el edificio, ubicado junto a un solar, ha añadido esta misma fuente a través de su cuenta de X.

Además, por precaución, también se ha evacuado otro edificio próximo, cuyo estado ha sido evaluado por los técnicos municipales. Para atender esta incidencia se han movilizado dos dotaciones de Torrent y Catarroja, un sargento, un oficial y un inspector en jefe.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto la alcaldesa de la localidad, Eva Sanz Portero, como el conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, igualmente, ha publicado un mensaje en su perfil de la plataforma X en el que ha asegurado que sigue "con atención" lo ocurrido, así como que está "en contacto" con la alcaldesa. "Quiero mandar todo mi ánimo a las familias afectadas", ha concluido.

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