Vicente, primo de Maricarmen: "Está exhausta; lo que más nos preocupa es que no tiene ganas de tomar alimentos"

El hombre ha señalado que Urbagestión "ha tenido ofertas a lo largo de los últimos meses para adquirirles las viviendas y no solo no ha hablado, sino que no ha querido ni siquiera entrar a una mínima negociación".

Vicente, primo de Maricarmen, ha contado en Más Vale Tarde cómo se encuentra su prima, quien está ingresada en el hospital desde que fue desahuciada de su casa de Madrid. "Está exhausta, cansada, agotada, y lo que más nos preocupa es que está sin ganas de tomar alimento. Esta es la situación que hay en este momento y le están haciendo una serie de pruebas. He hablado con la doctora de planta y me ha dicho que la semana que viene le seguirán haciendo algunas pruebas", ha indicado.

En lo referente a la noticia de que Urbagestión asegura haber trasladado al Ayuntamiento una propuesta para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda, Vicente ha señalado que la empresa inmobiliaria "ha tenido ofertas a lo largo de los últimos meses para adquirirles las viviendas y Urbagestión no solo no ha hablado, sino que no ha querido ni siquiera entrar a una mínima negociación". "Habrá algún motivo por el que ahora de repente ha establecido esta estrategia", ha añadido.

Así, el hombre ha querido responder a quienes dicen que "el problema de Maricamen estaba resuelto porque se iba a ir a su casa". "Yo dije el día del desahucio que si mi prima no tenía alternativa habitacional y la echaban, no se iba a quedar en la calle. Yo tengo una vivienda, pero tiene 58 metros cuadrados y para acceder al dormitorio tiene un escalón, por lo que tendría dificultades para subir en la silla de ruedas", ha subrayado el hombre, a lo que ha apostillado que "es una solución absolutamente puntual para un día concreto".

Para Vicente, "lo que falta es hacer pedagogía", ya que, según ha dicho, "no se tiene claro por parte de mucha ciudadanía que el tema de las viviendas y de la problemática que hay le corresponde en primera instancia a las comunidades autónomas, es decir, en este caso a la Comunidad de Madrid".

En lo referente a los insultos que está recibiendo Maricarmen en redes, el primo de la mujer no ha querido entrar a hacer comentarios al respecto. "Yo soy una persona democrática que respeto las opiniones de todo el mundo. El que haya considerado oportuno el insulto que tenga que recibir mi prima, pues lo respeto y punto. No tengo nada más que comentar", ha expresado.

Finalmente, Vicente ha querido "agradecer al sindicato de Inquilinas el trabajo impresionante que ha venido realizando a lo largo de estos últimos años", así como a la ciudadanía que ha apoyado a su prima. "Esto es un problema estructural de vivienda y de fondos buitre y mientras que los partidos políticos no tengan la voluntad política de tratar de dar soluciones a este problema, seguiremos igual", ha concluido.

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