Ahora

Héroe local... y viral

Batman de carne y hueso: un hombre detiene a un ladrón y recupera un bolso robado disfrazado del superhéroe

El conocido personaje de DC Comics cobró vida por unos instantes en Norwich, donde un hombre vestido de Batman consiguió atrapar a un ladrón que acababa de robar un bolso. Se encontraba en una fiesta de disfraces.

El conocido personaje de DC Comics cobró vida por unos instantes en Norwich, donde un hombre vestido de Batman consiguió atrapar a un ladrón que acababa de robar un bolso. Se encontraba en una fiesta de disfraces.

Durante unos momentos, la ciudad británica de Norwich se convirtió en Gotham City cuando un hombre disfrazado de Batman conseguía atrapar a un ladrón que había robado un bolso y devolver las pertenencias a su dueña.

El hombre de 25 años, que convirtió al superhéroe de DC Comics en un héroe de carne y hueso, se encontraba en una fiesta de disfraces cuando se percató de lo que estaba ocurriendo y decidió pasar a la acción.

La historia ya se ha convertido en viral y en la ciudad consideran a este joven un auténtico héroe. Él, por su parte, ha asegurado que haber podido ayudar a alguien le ha hecho "sentir bien".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

{"timestamp":1790370746820,"status":406,"error":"Not Acceptable","path":"/cmsrender/v4/ssi/esi/7/INTEXT_PARENT_RD24/INTEXT"}
{"timestamp":1790370746876,"status":406,"error":"Not Acceptable","path":"/cmsrender/v4/ssi/esi/7/VIDEO_RECIRCULATION_RD24/VIDEO_RECIRCULATION"}

Las 6 de laSexta

  1. El Ayuntamiento de Madrid rechaza la propuesta de Urbagestión para que Maricarmen pueda regresar a su vivienda porque "no cumple los requisitos legales"
  2. Varios vídeos muestran palizas de militares españoles a migrantes en Ceuta
  3. Sánchez asegura que los casos de Begoña Gómez y su hermano "no son corrupción": "Sufrir este ataque personal es difícil de asumir"
  4. La indignación (y emoción) de la alcaldesa de Tavernes tras la paliza que ha sufrido un joven del pueblo: "Sí, ha sido una agresión racista"
  5. La mujer del arquitecto Josep Juanpere, en libertad tras pagar 80.000 euros de fianza
  6. 'La bola negra' llega a los cines como uno de los estrenos más esperados: la película de Los Javis que ya mira a Hollywood