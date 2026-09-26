Tensión durante la protesta en apoyo a Maricarmen frente a la sede de Urbagestión en Valladolid

La Policía Nacional carga contra los manifestantes que esta tarde de viernes se han manifestado en Valladolid contra el desahucio de Maricarmen

Los detalles Parte de los asistentes rebasaron el cordón policial y los agentes respondieron con algunos golpes de porra. Finalmente acordaron continuar la manifestación por el centro de la ciudad.

La noche del viernes se vivieron momentos de tensión en una concentración ante la sede de Urbagestión en Valladolid. Alrededor de 800 personas protestaron contra los abusos del mercado de la vivienda y en apoyo a Maricarmen. La manifestación, convocada por el Sindicato de Vivienda, transcurrió mayoritariamente sin incidentes, aunque algunos asistentes rebasaron el cordón policial y se encararon con los agentes, quienes intentaron contener el avance. Esto provocó enfrentamientos y algunos manifestantes recibieron golpes de porra. Finalmente, se acordó convertir la concentración en una manifestación por las calles de Valladolid, exigiendo cambios en las políticas de vivienda.

Este viernes por la noche se vivieron momentos de tensión en la concentración ante la sede de Urbagestión en Valladolid cuando parte de los asistentes rebasaron el cordón policial y se encararon con los agentes por lo que entendían un control desmedido.

Alrededor de 800 se concentraron en Valladolid en protesta contra los abusos del mercado de la vivienda y en apoyo a Maricarmen.

La protesta, convocada por el Sindicato de Vivienda, ha transcurrido mayoritariamente sin incidentes, aunque se ha vivido un momento de tensión cuando parte de los asistentes ha rebasado el cordón policial y se ha encarado con los agentes por lo que entendían un control desmedido.

La Policía ha tratado de contener el avance y alguno de los manifestantes ha recibido golpes de porra, lo que ha provocado gritos y reproches contra la actuación de algunos agentes.

Tras esta situación, las fuerzas de seguridad y los manifestantes han acordado una ruta para convertir la concentración frente a la sede de Urbagestión en una manifestación por las céntricas calles de Valladolid.

Al grito de "Ni un desahucio sin respuesta", "Rentistas culpables, Gobierno responsable" o "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", los manifestantes, la mayoría jóvenes, han recorrido la concentración con pancartas y proclamas para reclamar cambios en las políticas de vivienda.

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