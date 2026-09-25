Bea de Vicente, sobre la agresión racista a un magrebí en Tavernes: "Importantísimo que estos actos tengan consecuencias penales"

"Aquí hay lesiones, racismo, delito de odio, un linchamiento en grupo... esto tiene que tener consecuencias penales, no puede ser gratuito", afirma Bea de Vicente, que está convencida de que va a haber "detenciones y condenas".

La Guardia Civil continúa trabajando en la identificación de los individuos que durante las fiestas de Tavernes de la Valldigna, en Valencia, propinaron una brutal paliza a un chico magrebí.

La agresión racista fue grabada con teléfonos móviles, donde se puede ver cómo un hombre da un botellazo en la cabeza del migrante, para que después otro grupo de personas le propine todo tipo de golpes y patadas cuando se encontraba en el suelo.

"Importantísimo que estos actos tengan consecuencias penales", afirma Bea de Vicente, que explica que, de no ser así, se puede producir un efecto llamada a "otras barbaridades": "Es muy criminógeno".

"Aquí hay lesiones, racismo, delito de odio, un linchamiento en grupo... esto tiene que tener consecuencias penales, no puede ser gratuito", recalca la abogada, que se muestra convencida de que "va a haber detenciones y condenas".

Esa misma noche también hubo otra agresión a un joven senegalés al que habrían partido la mandíbula. Aunque la alcaldesa de Tavernes asegura que ha sido otra agresión racista, la Guardia Civil todavía no lo confirma.

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