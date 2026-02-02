Solidaridad infinita e hito de la sanidad pública: Carme recibe el primer trasplante de cara del mundo gracias a una persona que recibió la eutanasia

El contexto La mujer recibió una picadura cuando estaba de vacaciones que derivó en una infección bacteriana. Estuvo meses en la UCI y la necrosis le afectó a la cara. Desesperada acudió al doctor Joan-Pere Barret que le propuso la intervención.

La solidaridad de una paciente que optó por la eutanasia ha transformado la vida de Carme, al donar todos sus órganos, incluida su cara. Carme sufrió una infección severa tras la picadura de un insecto, lo que le dejó con graves daños faciales. Tras meses en la UCI y con una necrosis que le afectó el rostro, acudió al doctor Joan-Pere Barret, quien le propuso un trasplante de cara. Esta compleja operación, realizada en el Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona con tecnología 3D y más de cien profesionales, le ha permitido a Carme recuperar parte de su vida. La generosidad de la donante ha sido crucial en este proceso.

La solidaridad de ciertas personas no conoce límites. Una paciente que recibió la eutanasia decidió que quería donar todos sus órganos, incluso la cara. Este gesto ha permitido que Carme, una mujer que sufrió una infección bacteriana que le afectó al rostro, haya podido recuperar parte de su vida gracias al trasplante de este órgano. Es la primera vez que se lleva a cabo esta operación en el mundo.

La receptora recibió la picadura de un insecto durante unas vacaciones, la cual se complicó y derivó en una infección que la mantuvo durante meses en la UCI. Sin embargo, y a pesar de recibir el alta, su calvario no había terminado. "Cuando salí el problema es que la necrosis se había comido media cara. No podía comer porque mi boca no se abría, me faltaba la nariz...", ha relatado Carme ante los medios de comunicación.

Devastada y casi agarrándose a un clavo ardiendo acudió a la consulta del doctor Joan-Pere Barret, quien le propuso un trasplante de cara, una intervención muy compleja que se ha podido llevar a cabo gracias a la donación de su salvavidas, una persona que había solicitado la eutanasia, pero que había donado todos sus órganos. "Lo único que deseaba saber era si su cara era válida y la podía donar. En todo momento sonreía, la gran felicidad que le daba no solo donar sus órganos, sino donar su cara", ha señalado el jefe de Cirugía Plástica y Quemados del Hospital Vall d'Hebrón.

La operación se ha llevado a cabo en este hospital público de Barcelona y ha contado con la participación de más de un centenar de profesionales, así como con la ayuda de tecnología 3D que han permitido que Carme tenga una nueva vida. "Ya estoy empezando a comer, ya veo...", ha expresado.

Con todo, a Carme aún le queda un largo camino que recorrer que sin duda conseguirá andar gracias a la generosidad infinita de la donante.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.