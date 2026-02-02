Ahora

drama humanitario

Al menos un muerto y un herido en el desembarco de una patera en Carboneras (Almería)

Lo que se sabe En la embarcación había una veintena de adultos y un menor que, a excepción del fallecido y el herido, se encontraban en aparente buen estado de salud.

Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería).Playa de los Muertos, en Carboneras (Almería).Europa Press

Al menos un hombre ha fallecido y otro ha resultado herido y evacuado a un centro hospitalario en el desembarco de una patera detectada este lunes en la playa de Los Muertos, en Carboneras (Almería). Según han informado a EFE fuentes de la investigación, un aviso ha alertado de la presencia de una embarcación rápida frente al litoral de Carboneras minutos antes de las 12:45 horas, lo que ha movilizado a los servicios de emergencias, que han recuperado el cuerpo sin vida de un hombre.

En la intervención también han rescatado a otro hombre que ha sido evacuado a un centro hospitalario con lesiones de consideración y que viajaba en la misma patera junto a una veintena de adultos y un menor, todos en aparente buen estado de salud.

Durante la jornada se ha alertado de otras embarcaciones en la misma zona del litoral que podrían trasladar a más migrantes.

