Detenido en Sevilla Julio Herrera Nieto, peligroso narcotraficante huido desde hace años e incluido en la lista de los más buscados

La Policía Nacional ha detenido en Gerena (Sevilla) a Julio Herrera Nieto, un peligroso narcotraficante incluido en la lista de los diez más buscados. Herrera Nieto, acusado de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, había estado prófugo desde 2018, cuando fue condenado por estos delitos. Su familia le ayudó a evitar su captura, y desde octubre de 2024 se intensificaron los esfuerzos para localizarlo. Tras sospechar de su presencia en Toledo, las investigaciones se centraron en Gerena, donde fue capturado el 30 de enero. La Policía destaca la importancia de la colaboración ciudadana para localizar a fugitivos.

La Policía Nacional ha detenido en Genera (Sevilla) a Julio Herrera Nieto, un peligroso narcotraficante que se encontraba en la lista de los diez más buscados. En este sentido, su familia le dio cobertura para evitar su arresto. Nieto está acusado de los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas por la Audiencia Provincial de Cáceres. Con el éxito de esta operación, los agentes han detenido en tres meses a seis de los fugitivos, alguno de ellos en el extranjero.

El caso de Herrera Nieto se remonta a 2018 cuando junto a varios miembros de la organización a la que pertenecía se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de los capitales de los beneficios obtenidos ilícitamente, a través de diferentes testaferros. Aunque fue condenado por estos hechos, no llegó a ingresar en prisión por encontrarse en paradero desconocido, motivo por el que, desde octubre de 2024, se priorizaron las gestiones para su localización y decidieron incluirle en la lista de los diez más buscados.

El prófugo trató de eliminar todo rastro que pudiera conducir a su paradero y utilizó a familiares que le proporcionaron la cobertura necesaria para evitar su localización, especialmente desde que fue incluido en la campaña. Tras la realización de numerosas gestiones policiales, los indicios apuntaron a la posible presencia del fugado en Toledo, según ha informado la 'Agencia EFE'.

Sin embargo, con el avance de la investigación, los agentes constataron su posible presencia en la localidad de Gerena (Sevilla), por lo que las investigaciones se trasladaron a la población andaluza. Los agentes localizaron el domicilio del fugitivo, por lo que dispusieron un operativo para su detención, que se produjo el pasado día 30 de enero.

La Policía recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para dar con el paradero de estos fugitivos, por lo que cualquier persona que pueda aportar algún dato que facilite su colaboración puede hacerlo, de forma confidencial, a través del correo lomasbuscados@policia.es.

