El coordinador de trasplantes del Vall d'Hebron comparte su doloroso recuerdo: "Cuando mi padre murió, no fui capaz de pensar en la donación"

El doctor Albert Sandiumenge, coordinador de trasplantes del Hospital Vall d’Hebron, relata en Salvados una experiencia personal que marcó su vida: "Por eso mi trabajo es hacer que todo el mundo, al menos, pueda decidir".

laSexta recupera este reportaje cuando Gonzo acompañó al equipo de trasplantes del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona para mostrar cómo se desarrolla de manera real el proceso de donación y trasplante de órganos.

El doctor Albert Sandiumenge, coordinador de trasplantes del hospital, fue uno de los protagonistas del programa. "Trabajando en la UCI es donde ves gente que, desgraciadamente, no evoluciona como nos gustaría a pesar de todo el tratamiento y acaba en una muerte encefálica o en una situación en la que ya no podemos avanzar más. Ahí es donde aprendí que existen otras maneras: hacer algo más, continuar el proceso y dar vida a otras personas", relataba sobre sus primeros pasos en este ámbito.

Destacando la importancia del papel de las familias, el doctor recogió una experiencia muy personal. Un momento que calificó de "difícil", pero "precioso". "Te voy a contar una historia que me sucedió cuando estaba empezando en esto de la donación", anunciaba a Gonzo.

"Mi padre, desgraciadamente, falleció. Tuvo un ictus, una hemorragia cerebral, y lo llevamos al hospital. Se intentó hacer todo lo posible. Yo estaba allí en ese momento, muy pendiente y siguiéndolo todo. Mi padre falleció, muerte encefálica. A mí nadie me planteó la posibilidad de que pudiera ser donante y yo, que ya me dedicaba parcialmente a esto, no fui capaz ni de pensarlo, porque es una tormenta emocional".

En ese momento, según confesó, estaba "preocupado por sus hermanos y por su familia en general", y que, sobre todo, quería que su padre no sufriera, "que fuera algo rápido". "Y no se me ocurrió. Y yo sé que a mi padre le hubiera encantado ser donante. Él era médico y, además, creía firmemente en esto", rememoró.

Un motivo que hace que en su trabajo intente "hacer que todo el mundo, al menos, pueda decidir".

