Los detalles Según ha informado 'CNN' citando hasta a seis personas familiarizadas con el asunto, la red que utiliza la Agencia para sus comunicaciones internas está fuera de servicio y están investigando lo sucedido.

La red de comunicación de información clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional de EEUU se ha caído. Según asegura la 'CNN' citando hasta a seis personas familiarizadas con el asunto, la red altamente clasificada que utilizan para sus comunicaciones internas está fuera de servicio.

La red, denominada NSA Net, permite a los empleados comunicar información clasificada internamente. Según las fuentes, mientras la agencia trabaja para comprender el alcance del problema, ha implementado un sistema de llegadas escalonadas para el personal.

Por el momento, no hay indicios de un ciberataque aunque continúan trabajando en lo ocurrido.

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