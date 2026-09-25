Septiembre, un buen mes para los secaderos de chorizo artesanal: Más Vale Tarde presencia cómo se elabora el mejor del mundo

Más Vale Tarde visita en Logroño el secadero artesanal del que sale el mejor chorizo del mundo durante dos años seguidos. Ajo de las Pedroñeras, pimentón de la Vera, sal y carnes nobles de cerdo hacen este manjar ideal para, cómo no, unas patatas a la riojana.

Además de para el mejillón o las patatas de Coristanco, septiembre también es un mes perfecto para los secaderos de chorizo artesanal.

Mas Vale Tarde visita uno de ellos en Logroño, donde se elabora el que ha sido considerado el mejor chorizo del mundo durante dos años seguidos.

Pimentón de la Vera, ajos de las Pedroñeras y sal. Con estos ingredientes tan sencillos y una receta milenaria, la de la bisabuela, dan forma a este delicioso embutido donde, por supuesto, la carne es la clave.

Para ello utilizan carnes nobles del cerdo, que se aderezan con los anteriores ingredientes en un máquina que lo hace al vacío. Después se procede a su embutido y se deja secar durante un mes y medio un chorizo que al paladar también se nota.

Con el mejor chorizo del mundo en Logroño, no hay forma mejor de degustarlo que con unas buenas patatas a la riojana, un plato típico donde este producto es el gran protagonista. Insuperable.

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