Maestre, sobre los mensajes en redes que deshumanizan a Maricarmen: "Es lo que suele hacer la derecha cuando alguien simboliza una causa"

El periodista Antonio Maestre analiza el porqué el desahucio de Maricarmen ha recibido tantos mensajes que la deshumanizan y la criminalizan, tal como podemos ver en este vídeo.

'Más Vale Tarde' recupera algunos de los mensajes de odio que hemos podido leer en las redes sociales tras el desahucio de Maricarmen. Sin embargo, a Antonio Maestre, periodista y escritor, no le sorprende: "Es lo que suele hacer la derecha cuando alguien simboliza una causa".

"Y Maricarmen simboliza una causa que pone en cuestión la propiedad privada, el rentismo, los fondos buitre y a quien vive del trabajo ajeno mediante alquileres abusivos", explica Maestre.

Igual, asegura, que lo han hecho con el cirujano (el doctor Martos) que denunció la manipulación en las listas de espera en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid: "Toda la derecha al unísono acusó al doctor Martos".

Y en el caso de Maricarmen, insiste Maestre, "como es un símbolo de una exigencia social, intentan derribar a ese símbolo. Obviamente, si derriban a Maricarmen, se acaba la causa que hay detrás de ella".

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como la intervención de Maestre.

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